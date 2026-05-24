Το κόμμα Τσίπρα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, με την επίσημη παρουσίαση του νέου σχηματισμού να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο. Ο νέος φορέας φιλοδοξεί να αποτελέσει το αντίπαλον δέος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στο πολιτικό σκηνικό. Ποια πρόσωπα αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο νέο του εγχείρημα.

Η πολιτική αυτή ανασύνθεση στοχεύει να συμβάλει σε μια αλλαγή πορείας για τη χώρα και να επαναπροσδιορίσει τόσο την Αριστερά όσο και τον χώρο που εκπροσωπεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι προσδοκίες είναι υψηλές, με στελέχη και υποστηρικτές να εκφράζουν αισιοδοξία για την απήχηση του εγχειρήματος.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν το νέο κόμμα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματικά κυβερνώσα Αριστερά, ικανή να διεκδικήσει εκ νέου την εξουσία και να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων ετών.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, υπάρχει διάχυτη η ελπίδα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα έχει θετική ανταπόκριση και θα καταφέρει να κινητοποιήσει ένα ευρύτερο ακροατήριο.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό πεδίο, αναδεικνύοντας τις προθέσεις του Τσίπρα για την επόμενη ημέρα. Οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι το νέο κόμμα θα επαναφέρει την προοδευτική ατζέντα και θα προσελκύσει ψηφοφόρους που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στον δημόσιο διάλογο.

Η επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού και οι άνθρωποι «κλειδιά» στο νεοσύστατο κόμμα

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ανακοίνωσε νωρίτερα την Κυριακή 24/5 την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε θα δώσει το παρών στην εκδήλωση του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα., την οποία και θα συντονίσει πρόσωπο έκπληξη.

Δεν αποκλείεται την ίδια μέρα να υπογραφεί και η ιδρυτική διακύρηξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δηλώσουν την στήριξή τους στον πρώην πρωθυπουργό τόσο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Οι «στρατηγοί» του Τσίπρα αναμένεται να είναι οι: Γιώργος Βασιλειάδης, Μιχάλης Καλογήρου, Θεώνη Κουφονικολάου. Πρόκειται για τρεις δικηγόρους και στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τα χρόνια της νεολαίας.

Επίσης, ακούγονται τα ονόματα των: Γιάννα Πεππέ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, Κωνσταντίνου Τούμπουρου.

Αναμένονται και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού όπως η Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιο Χειλάκη και Χάρη Μαυρουδή.

Επίσης, ο Μάριος Αθανασίου και ο Μίλτος Λογιάδης και τον Σταμάτη Κραουνάκη αναμένεται να βρεθούν την εκδήλωση του νέου κόμματος ενώ ο Σταμάτης Κραουνάκης σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ του Mega έγραψε και ένα τραγούδι για το νέο κόμμα Τσίπρα.