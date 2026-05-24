Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας καθώς υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος. O κ. Τεμπονέρας παραιτήθηκε από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία ήταν μέλος και θα δώσει το παρών στο Θησείο για να υπογράψει την Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρεται σε ανάγκη συμπόρευσης με την πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού και κάνει λόγο για μια πολιτική επιλογή «που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε, ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα».

Τα χρώματα του νέου κόμματος

Ο Αλέξης Τσίπρας με νέα του ανάρτηση ανακοίνωσε τα χρώματα του κόμματός του. Κρατώνας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας, είπε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους.

Στη συνέχεια θύμισε το ραντεβού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου στο Θησείο.