Τη δημόσια στήριξή της στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε μέσω των social media η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, η οποία σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση και αιχμές προς το πολιτικό σύστημα και τη Hellenic Train.

Η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη νέα πολιτική της πρωτοβουλία, εξαπέλυσε επίθεση κατά πολιτικών προσώπων και της Hellenic Train, αναφερόμενη τόσο στα αίτια όσο και στις ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Ντόλκα δήλωσε πως στέκεται στο πλευρό της, επισημαίνοντας ότι το κόμμα της Καρυστιανού «θα επιχειρήσει να βάλει τέλος στη σαπίλα της πολιτικής σκηνής».

Σε ανάρτησή της, η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή έγραψε χαρακτηριστικά: «Μην σταματάς. Φάτους τα συκώτια», ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δικηγόρο Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τους αγώνες της για την υπόθεση των Τεμπών.

Η Μαρία Ντόλκα μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία της με τη Μαρία Καρυστιανού στη Σύρο, σε εκδήλωση για μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα. Περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση εκείνης της συνάντησης και τη δύναμη που αντλεί από τη στάση της Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι «ένα χρόνο μετά, στη Θεσσαλονίκη, κάνει ένα βήμα ακόμα μπροστά».

Η ανάρτηση με έντονο προσωπικό και πολιτικό τόνο

Στην εκτενή ανάρτησή της, η Μαρία Ντόλκα εκφράζει οργή για όσα θεωρεί ότι οδήγησαν στην τραγωδία, κατηγορώντας πολιτικούς και θεσμούς για αδιαφορία και συγκάλυψη. Αναφέρεται με σκληρή γλώσσα στις ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, βαραίνουν όσους διαχειρίστηκαν το ζήτημα, ενώ περιγράφει τις προσωπικές της πληγές μετά τον χαμό της κόρης της.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «η μόρφωση, η ψυχική δύναμη και η οργή της Μαρίας Καρυστιανού την οδήγησαν να ανοίξει τον σκουπιδοτενεκέ που περιέχει όλη τη σαπίλα και να τους ξεσκεπάσει». Παράλληλα, αναφέρεται στην καθημερινότητα των οικογενειών των θυμάτων και στην αίσθηση αδικίας που βιώνουν, κάνοντας λόγο για «άδειες θέσεις κατηγορουμένων στη Λάρισα» και για την «απουσία δικαιοσύνης».

«Μην σταματάς» – Το μήνυμα της Μαρίας Ντόλκα

Η ανάρτηση της Μαρίας Ντόλκα κορυφώνεται με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τη Μαρία Καρυστιανού: «Μην σταματάς. Φάτους τα σωθικά. Με όποιον τρόπο, όσο μπορείς, όσο αντέχεις. Και η μάνα αντέχει. Αυτή δίνει πνοή, ζωή στο παιδί της. Και όταν της το δολοφονούν, γίνεται λύκαινα».

Καταλήγει γράφοντας: «Συνέχισε. Από τη μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή. Ήταν μόνο 18 χρόνων. Ένα δροσερό λουλούδι. Μαζί σου, με κάθε κόστος. Άλλωστε έχω μάθει πια. Συνήθισα και εγώ».