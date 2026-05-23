Ένα νέο πολιτικό κόμμα μπήκε και επίσημα στον πολιτικό στίβο από το απόγευμα της Πέμπτης. Από το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το σήμα εκκίνησης για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ από Δευτέρα μπαίνει και η επίσημη «βούλα» με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Αρειο Πάγο. Τα όσα διαδραματίστηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους, ωστόσο, έριξαν φως σε βασικές στοχεύσεις και διεργασίες για τα επόμενα βήματα.

Ηδη από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, όσοι προσέρχονταν στους αυτοσχέδιους πάγκους που είχαν στηθεί έξω από το Ολύμπιον υπέγραφαν την ιδρυτική διακήρυξη, αποκτώντας έτσι την ιδιότητα του μέλους του νέου κόμματος. Δεν είναι μυστικό ότι η «Ελπίδα» βασίζεται στις δεξαμενές του Βορρά. Τα ιδρυτικά μέλη δήλωναν ικανοποιημένα από την προσέλευση στην εκδήλωση οπαδών, αρκετοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει από άλλα μέρη της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άξονες

Πολιτικά, η κατεύθυνση μπορεί να συνοψιστεί σε δύο άξονες: αφενός το «τέλος του διπόλου Αριστεράς – Δεξιάς» και αφετέρου το «δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, θέλουμε να χτίσουμε ένα κίνημα βάσης». Στο νέο κόμμα θεωρούν ότι αυτή η διπλή κατεύθυνση μπορεί να καλύψει και όσους θέλουν να ακολουθήσουν την Καρυστιανού ως «πολιτικό εκφραστή» της διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών. «Υπάρχει γενική ατιμωρησία σε αυτή τη χώρα και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη που εκπροσωπεί η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα σωστό βήμα για να ξεκινήσει ένα κίνημα αλλαγής προς το καλύτερο», είπε στα «ΝΕΑ» ο 32χρονος Δημήτρης, την ώρα που κρατούσε στα χέρια την ταυτότητα του μέλους του νέου κόμματος, έχοντας ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το κόμμα Καρυστιανού φέρνει κάτι «φρέσκο» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Οπως η περίπτωση της Σταυρούλας Επιμενίδου, 44 ετών, ανεξάρτητης τοπικής συμβούλου στην κοινότητα Δρυμού Ωραιοκάστρου. «Υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων που αντιδρούν σε όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει όμως ισχυρή αντιπολίτευση και το κόμμα της Καρυστιανού δίνει πραγματικά μία ελπίδα», σχολίασε πριν εισέλθει στο Ολύμπιον.

Στο νέο κόμμα επενδύουν και σε ένα ενεργό κύμα υποστήριξης από Ελληνες του εξωτερικού – κάτι που φαίνεται να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί ο νέος φορέας και για μεγαλύτερη κινητοποίηση υποστηρικτών. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εκδήλωση προβλήθηκαν αρκετά βίντεο στήριξης από Ελληνες που ζουν εκτός συνόρων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει και ο μόνιμα παρών τις τελευταίες ημέρες σε όλες τις διεργασίες, Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, που συνέβαλε και στη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού στο κόμμα. Τα πυρά που έχουν εξαπολυθεί περί «ρωσικού δακτύλου» απαντώνται από τους ανθρώπους της Καρυστιανού ακριβώς από αυτήν τη στρατηγική προσπάθεια προσέγγισης των Ελλήνων του εξωτερικού.

Οι βασικοί στόχοι της διακήρυξης

Αλλωστε, η επιστροφή των ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού στη χώρα είναι ένας από τους βασικούς άξονες της διακήρυξης του νέου φορέα, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από την ίδια την Καρυστιανού στο Ολύμπιον. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο καταπολέμησης της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού, που φαίνεται να είναι ψηλά στην κομματική ατζέντα.

Πέρα από αυτό, στη διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπάρχουν άλλες 18 αρχές και στόχοι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η στήριξη των συνταξιούχων, η εδραίωση ενός κράτους δικαίου, ο διαχωρισμός των εξουσιών και η διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών και των τραπεζών. Για την οικονομική ζωή, προβλέπει ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και την οικονομική «αναβίωση» της περιφέρειας. Τέλος, η Καρυστιανού αναφέρθηκε στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των συνόρων με βάση το διεθνές δίκαιο.

Εντύπωση προκάλεσε, πάντως, το γεγονός ότι στην εκδήλωση της Πέμπτης δεν παρουσιάστηκαν επίσημα τα στελέχη του νέου κομματικού μηχανισμού. Τον λόγο στη σκηνή πήραν μόνον ο Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Παρόντα – με φυσική παρουσία ή παρέμβαση με βίντεο – ήταν βέβαια και άλλα επιβεβαιωμένα στελέχη, όπως η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο Στράτος Σιουρδάκης και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, αλλά και άτομα που δεν έχουν επίσημα ενταχθεί στις τάξεις του κόμματος, αλλά το στηρίζουν, όπως ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης.

Είναι πιθανό η επίσημη παρουσίαση ονομάτων να μην έγινε για να μείνει ανοιχτό ένα «παράθυρο ευκαιρίας» σε πρόσωπα που ίσως ενδιαφερθούν να προσεγγίσουν την «Ελπίδα» τώρα που έγινε η επίσημη παρουσίαση. Δεν αποκλείεται αυτό να στοχεύει και φιγούρες που «ψάχνονται» πολιτικά αυτή την περίοδο σε παλαιά ή νέα κόμματα. Πάντως, πηγές από το κόμμα της Καρυστιανού ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν στο κόμμα στελέχη με ενεργή βουλευτική ιδιότητα.

Οσον αφορά τον βασικό στόχο, η Μαρία Καρυστιανού αποχωρώντας από το Ολύμπιον είπε ότι «στόχος είναι η εξουσία», αποκλείοντας παράλληλα συνεργασία με άλλα κόμματα. Για τη συνέχεια έδωσε ραντεβού στην εκδήλωση που προγραμματίζεται στην Αθήνα.