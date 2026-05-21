Η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα δημιούργησαν την EFOI – European Federation of Olive Industry, μια νέα ευρωπαϊκή ομοσπονδία που φιλοδοξεί να αποτελέσει την ενιαία φωνή του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς απέναντι στις Βρυξέλλες και στις διεθνείς αγορές.

Η νέα οργάνωση, με έδρα τη Ρώμη και πρόεδρο τον Francisco Torrent Cruz, συγκεντρώνει τις βασικές ενώσεις παραγωγών των τριών μεγάλων μεσογειακών χωρών: την Asemesa από την Ισπανία, την ASSOM από την Ιταλία και την ΠΕΜΕΤΕ από την Ελλάδα.

Στόχος της EFOI είναι να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής επιτραπέζιας ελιάς, ενός προϊόντος με μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Μεσογείου. Περίπου 80.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτώνται άμεσα από την καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ η συνολική αλυσίδα αξίας στηρίζει μεταποίηση, συσκευασία, logistics και εξαγωγές.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή ξεπερνά σήμερα τις 850.000 τόνους, την ώρα που η διεθνής ζήτηση αυξάνεται σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και ο Καναδάς. Η EFOI θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει μεγάλη ευκαιρία να ενισχύσει τις εξαγωγές της, αρκεί να υπάρξει κοινή στρατηγική προβολής, εμπορικής άμυνας και στήριξης της παραγωγής.

Στις βασικές προτεραιότητες της νέας ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η ισχυρότερη εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η προστασία απέναντι σε δασμούς τρίτων χωρών και η προώθηση της ένδειξης “Made in Europe” στις διεθνείς αγορές.

Η EFOI ζητά επίσης περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης τροφίμων, χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας, καθώς και μηχανισμούς γρήγορης αντίδρασης όταν η ευρωπαϊκή αγορά απειλείται από εισαγωγές προϊόντων τρίτων χωρών με χαμηλότερα κόστη και λιγότερο αυστηρούς κανόνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ανταγωνισμό από τη Βόρεια Αφρική, αλλά και στους πιθανούς κινδύνους από εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur. Η ομοσπονδία ζητά αμοιβαιότητα σε εργασιακά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε οι ευρωπαίοι παραγωγοί να μη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Παράλληλα, η EFOI θέτει στο επίκεντρο την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Προωθεί την ψηφιοποίηση της παραγωγής, την καλύτερη ιχνηλασιμότητα, την αυτοματοποίηση στη μεταποίηση, την ορθολογική χρήση νερού και την αξιοποίηση υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Τους επόμενους μήνες η νέα ομοσπονδία θα καταρτίσει πολυετές στρατηγικό σχέδιο, με χάρτη εμπορικών κινδύνων, προτάσεις στήριξης και διεθνή καμπάνια προβολής.

Η δημιουργία της EFOI δείχνει ότι ο ευρωπαϊκός Νότος επιχειρεί πλέον να μιλήσει με μία φωνή για ένα εμβληματικό μεσογειακό προϊόν, που δεν είναι μόνο αγροτικό αγαθό αλλά και κομμάτι της διατροφικής, οικονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης.