Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε σωρεία διεθνών αντιδράσεων και σοκ ακόμη και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ: δεκάδες ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας», γονατισμένοι στο έδαφος, δεμένοι πισθάγκωνα, υπό την επιτήρηση ενόπλων, ενώ ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ τους χλευάζει μπροστά στην κάμερα κρατώντας ισραηλινή σημαία και δηλώνοντας προκλητικά «εμείς είμαστε τα αφεντικά».

Το βίντεο, που αναρτήθηκε από τον ίδιο μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, οργισμένες αντιδράσεις από Ιταλία Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νότια Κορέα, Καναδά και άλλες χώρες, , αλλά και πρωτοφανές εσωτερικό ρήγμα στην ισραηλινή κυβέρνηση. Σε μια σπάνια δημόσια αποδοκιμασία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πήρε αποστάσεις από τον υπουργό του, δηλώνοντας ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών «δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ κατηγόρησε ανοιχτά τον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ» και ότι «δεν είναι αυτό το πρόσωπο του Ισραήλ». Η κόντρα κορυφώθηκε όταν ο ακροδεξιός υπουργός αντεπιτέθηκε, κατηγορώντας τους επικριτές του ότι «υποκύπτουν στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του στολίσκου εξελίσσεται σε νέα διεθνή διπλωματική κρίση για το Τελ Αβίβ. Η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες των κρατούμενων ακτιβιστών, απαίτησε εξηγήσεις από το Ισραήλ και κάλεσε τον ισραηλινό πρεσβευτή στη Ρώμη. Ακόμη και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, αν και επέκρινε τα μέλη του Στολίσκου, επιτέθηκε στον Μπεν-Γκβιρ, δηλώνοντας πως «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του στολίσκου, οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 40 χώρες και επέβαιναν σε 50 σκάφη. Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah ανέφερε ότι οι ακτιβιστές κρατούνταν στο λιμάνι Ασντόντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταφέρονταν σε φυλακή στην έρημο Νεγκέβ. Ο στολίσκος, που είχε αποπλεύσει από τη Νότια Τουρκία, επιχειρούσε εκ νέου να μεταφέρει βοήθεια στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Γάζα, αφού και προηγούμενες αποστολές είχαν επίσης αναχαιτιστεί από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ παραδίδοντας ανθρωπιστική βοήθεια – κάτι που, σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής, εξακολουθεί να βρίσκεται σε έλλειψη παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, περιλαμβάνοντας εγγυήσεις για αυξημένη παροχή βοήθειας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας είναι νόμιμος. «Ηρθαν σαν μεγάλοι ήρωες» λέει ο Μπεν-Γκβιρ στο βίντεο καθώς περπατά δίπλα από τους ακτιβιστές κρατώντας μια μεγάλη ισραηλινή σημαία. «Κοιτάξτε τους τώρα. Δείτε πώς είναι τώρα – ούτε ήρωες ούτε τίποτα». «Ακύρωσες τις τεράστιες επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσο πολλοί άνθρωποι, από στρατιώτες των IDF μέχρι στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι» έγραψε ο Σάαρ.