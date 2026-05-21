Τον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες του Ηρακλείου προορίζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φύλαξης. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, φαίνεται πως προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που είχε χθες με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, επεσήμανε πως επειδή ροές θα υπάρξουν και φέτος το καλοκαίρι και το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του Μεταναστευτικού θα είναι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, στο νησί θα πρέπει να λειτουργήσουν δύο κλειστές δομές – μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά.

Ηδη, όπως επεσήμανε ο Θ. Πλεύρης, στα Χανιά αυτός ο χώρος έχει βρεθεί. «Λειτουργεί κλειστά, και μάλιστα σε ένα κομμάτι αστικού ιστού, και δεν υπάρχει καμία όχληση στην τοπική κοινωνία ακριβώς γιατί είναι κλειστή δομή και γιατί ακριβώς το σχέδιό μας λειτουργεί με τις ταχύτητες αυτές, προκειμένου να γίνονται γρήγορα η αποσυμφόρηση, η μεταφορά τους σε κλειστές δομές και η απέλασή τους ή η διαδικασία του ασύλου όταν είναι για ανοιχτές δομές. Στο κομμάτι του Ηρακλείου, το υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Εχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβάθμισή τους.

Ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος εξετάζουμε, είναι στον συνεταιρισμό στις Μαλάδες, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις». Οπως υπογράμμισε ο υπουργός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες, όλες αυτές, «προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Ομως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει».