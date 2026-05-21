Η μεγάλη στιγμή για το EuroLeague Final Four έφτασε, με τη διοργάνωση να μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες, καθώς φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γιορτή της διοργάνωσης, με χιλιάδες φιλάθλους, ανθρώπους των ομάδων και εκπροσώπους των ΜΜΕ να δίνουν το «παρών» στο T-Center.

Το πρωί της Παρασκευής, οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου, όπου τοποθετήθηκαν ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε πάτησαν παρκέ για την προγραμματισμένη προπόνηση που υπάρχει.

Παράλληλα, δόθηκαν και συνεντεύξεις από παίκτες και προπονητές μία μέρα πριν τον μεγάλο ημιτελικό των «ερυθρολεύκων» απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.