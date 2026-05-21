Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους καλείται να υπερασπιστεί τον θρόνο της στο Final Four της Αθήνας.

Αρχής γενομένης από τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Τούρκοι θα πρέπει να επαναλάβουν τα πεπραγμένα του περσινού μεγάλου ραντεβού στο Άμπου Ντάμπι.

Τρομερά ικανή στο να δημιουργεί spot up σουτ, αλλά και στην άμυνα on ball, η Φενέρμπαχτσε θα δυσκολέψει αρκετά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Χόρτον – Τάκερ είναι ο δικός της MVP. Ο Αμερικανός αποτελεί το πολυεργαλείο της μηχανής του τουρκικού συλλόγου, με τα στατιστικά του να το αποδεικνύουν, αφού υπήρξε σταθερός καθόλη τη διάρκεια της σεζόν.

Θα καταφέρει η Φενέρμπαχτσε να κάνει το Back to back;