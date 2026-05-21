Οι Πειραιώτες βρίσκονται για 5η σερί φορά σε Final Four, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, αφού θέλουν να σηκώσουν το 4ο ευρωπαϊκό τους μέσα στο Telekom Center Athens.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι η αποκάλυψη της φετινής ομάδας του Ολυμπιακού. Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων έλαβε την εμπιστοσύνη του προπονητή του και σε συνδυασμό με την ελευθερία που ένιωσε στο παρκέ εκτοξεύτηκε στον καλύτερο σουτέρ της Euroleague.

Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει βάλει την υπογραφή του τα τελευταία χρόνια στις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Με το Bartzokas ball να κυριαρχεί και να λειτουργεί άρτια τη φετινή σεζόν, στοχεύει στην κατάκτηση του τροπαίου.

MVP της διοργάνωσης, ο Σάσα Βεζένκοφ, όμως δεν του αρκεί. Εκείνος ο τελικός στο Κάουνας το 2023 έχει μείνει χαραγμένος στο μυαλό του και έχοντας κάνει lock in, θέλει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή.

