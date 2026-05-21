Υπάρχει πολιτικό πηγαδάκι στο οποίο δεν έχουν πέσει στο τραπέζι πιθανά ονόματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Ούτε ένα. Και το επιτελείο της Αμαλίας φρόντισε να κάνει τα στοιχήματα πιο εύκολα: με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε τους νέους που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση της Δευτέρας να μαντέψουν το όνομα. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις εκτός κουτιού (με προσωπικό αγαπημένο το «Λάουρα»), όμως το ενδιαφέρον είναι πως κανείς εξ αυτών δεν έπεσε κοντά στην επιλεγμένη ονομασία. Πράγμα που σημαίνει πως ούτε Ορίζοντας ούτε Νέα Πορεία ούτε Κυβερνώσα Αριστερά ούτε όμως και Πυξίδα θα λέγεται το νέο κόμμα.

Άλλοι 20

Μέσα στον γενικό χαμό αυτών των ημερών, συνεδριάζει σήμερα και η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, σε γνώριμο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Μέσα σε όσα ειπωθούν, θα είναι και η ανακοίνωση περίπου 20 ακόμα ονομάτων προσώπων που είτε επιστρέφουν είτε ενεργοποιούνται εκ νέου είτε συμπαρατάσσονται για πρώτη φορά με την πασοκική προσπάθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που έχουν ρίξει μια ματιά στη λίστα, δεν θα έχει (αυτή τη φορά) πολιτικά πρόσωπα που θα εγείρουν αντιδράσεις, περισσότερο τεχνοκράτες και ακαδημαϊκούς.

Ψύχραιμοι

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως έχουν ρίξει το βάρος τους στην παραγωγή αντιπολιτευτικού περιεχομένου, επικοινωνιακού και μη, γι’ αυτό και ένα ζήτημα που στο παρελθόν θα μπορούσε να έχει προκαλέσει χαμό, δηλαδή οι μετεκλογικές συνεργασίες (με αφορμή, για παράδειγμα, τη δήλωση της Αννας Διαμαντοπούλου στον Κύκλο Ιδεών πως «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η ΝΔ») δεν έγινε δημόσιο με τον ίδιο τρόπο που θα συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξαν διάφοροι που υπενθύμισαν τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος («Η ΝΔ είναι ο στρατηγικός, ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος, τόσο πριν από τις εκλογές όσο και μετά», είπε ο Θανάσης Γλαβίνας) και τα υπόλοιπα λύθηκαν, αν λύθηκαν, εντός τειχών.

Φάιναλ Φορ

Πολλή κουβέντα έχει γίνει για το αν και το πότε το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον εκείνη αποφασίσει πως η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα περάσει με τη διάταξη που διευκολύνει τη μειοψηφία (δηλαδή με 120), αλλά για λόγους «εθνικής ασφάλειας» (μια επιλογή που στη Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν ως εκτροπή) με 151. Ο Ανδρουλάκης είπε χθες στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως θα σεβαστεί «τα φίλαθλα αισθήματα», γιατί παίζει και ο Ολυμπιακός σε αυτό το μπασκετικό φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η πρόταση δυσπιστίας έχει αποκλειστεί εντελώς – άλλωστε συνηθίζουν στο ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες τις «μπλόφες».

Απορία

Ποια προοδευτική Κοινοβουλευτική Ομάδα θα διαλυθεί πρώτη;