«Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Iταμάρ Μπεν Γκβιρ μεταχειρίστηκε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ποιες αξίες και ποιους κανόνες αναφερόταν;

«Βλάψατε συνειδητά την εικόνα του Ισραήλ με το βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές στα γόνατα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Ποια ακριβώς εικόνα είχε στο μυαλό του;

«Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαιτώντας «πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Μήπως κατηγορηθεί κι ο Γεραπετρίτης για αντισημιτισμό;

Η κατάληξη που είχαν μέχρι σήμερα διάφοροι στολίσκοι με ακτιβιστές που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα συναντούσε συστηματικά την ειρωνεία και τη χλεύη διαφόρων αναλυτών και σχολιαστών. Μετά τις εικόνες και τα βίντεο από την Ασντόντ, αυτή η στάση άραγε θα αλλάξει;

Να θυμίσουμε μερικά πράγματα, γιατί ίσως σήμερα γίνονται περισσότερο σαφή. Οποιος, περιλαμβανομένων ισραηλινών πολιτών, επισημαίνει ότι το Ισραήλ έχει την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του δεν το κάνει (αναγκαστικά) από αντισημιτικά αισθήματα, αλλά επειδή παρακολουθεί τις ενέργειες των στελεχών της συγκεκριμένης κυβέρνησης, με πρώτο τον επικεφαλής της, στη Γάζα, στον Λίβανο ή στη Δυτική Οχθη. Ο Νετανιάχου δεν έχει πρόβλημα με τον ξυλοδαρμό ή τον εξευτελισμό κάποιων ακτιβιστών, αλλά με το ότι η μεταχείριση αυτή μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο από έναν σύμμαχό του, τον οποίο δεν γνώρισε φυσικά σήμερα, τον ξέρει εδώ και δεκαετίες, τον έκανε υπουργό Εθνικής Ασφάλειας παρόλο που έχει καταδικαστεί για ρατσισμό και στήριξη μιας εβραϊκής τρομοκρατικής οργάνωσης, ψήφισε μαζί του την επιβολή της θανατικής κοινής αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και θα ξανασυνεργαστεί μαζί του αν τον έχει ανάγκη μετά τις εκλογές.

Οποιος, περιλαμβανομένων ισραηλινών αναλυτών, τονίζει ότι με το μακελειό στη Γάζα το Ισραήλ έχασε το ηθικό πλεονέκτημα που του είχε προσδώσει το Ολοκαύτωμα δεν το κάνει (αναγκαστικά) επειδή υποστηρίζει τη Χαμάς, ή υποβαθμίζει την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά επειδή παρακολούθησε με φρίκη τον στρατό αυτής της χώρας να σκοτώνει πάνω από 70.000 Παλαιστίνιους, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, και να στέλνει στην εξορία το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της Γάζας.

Οποιος, από ιδεολογία, ανθρωπισμό, αφέλεια ή ακόμη και σκοπιμότητα, συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία υπέρ εξαθλιωμένων, εκτοπισμένων και κακοποιημένων ανθρώπων γνωρίζει ότι πιθανότατα θα συλληφθεί και θα απελαθεί, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτεί την τήρηση των διεθνών συνθηκών από μια κατ’ όνομα δημοκρατική χώρα.

Οποιος συνάπτει στρατηγική συμμαχία και επενδύει υπερβολικές προσδοκίες σε μια χώρα με μια ακροδεξιά κυβέρνηση κινδυνεύει, όταν αναγκάζεται να την καταγγείλει, να μη γίνει πιστευτός.