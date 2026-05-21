«Ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να απολογηθώ γι’ αυτή τη θέση, ενώ μέσα μου ήξερα ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου και ότι έχω υπερβεί τα όριά μου και τις δυνάμεις μου. Δηλαδή έκανα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ», δήλωσε ο Akylas στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision, όπου κατέκτησε τη 10η θέση, περιγράφοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για την εμπειρία και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, ο Akylas εξήγησε γιατί ένιωσε πως όφειλε να ζητήσει συγγνώμη από το κοινό. «Μετά τα αποτελέσματα μου είχε κάτσει κάπως βαρύ γιατί είχαν ανέβει πολύ οι προσδοκίες όλο αυτό το διάστημα και λόγω στοιχημάτων που εντέλει έπεσαν εντελώς έξω όλα. Ήμασταν top 3 τους τελευταίους πέντε μήνες. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος να το πίστευε τόσο πολύ».

Αναφερόμενος στη στήριξη που δέχθηκε από τους Έλληνες κατά την αναχώρησή του από τη Βιέννη, αποκάλυψε: «Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα θυμάμαι. Έφτασα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και είχε πάρα πολλούς Έλληνες εκεί πέρα που μου έλεγαν “Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να το ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα“. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Είχαν ανέβει τόσο πολύ οι προσδοκίες του κόσμου και εγώ το σήκωνα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μετά πραγματικά φοβήθηκα τι θα γίνει».