Το φλάουτο που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού των Beatles, The Fool On The Hill, πρόκειται να βγει στο σφυρί σε επερχόμενη δημοπρασία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους συλλέκτες μουσικών κειμηλίων.

Το όργανο ανήκε στον διακεκριμένο Βρετανό φλαουτίστα Τζακ Έλορι έως τον θάνατό του το 2009. Θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Gardiner Houlgate στο Κόρσαμ της Αγγλίας στις 12 Ιουνίου, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την αξία του έως και τις 20.000 αγγλικές λίρες.

Ο Έλορι υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός μουσικός, συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις κλασικής και ποπ μουσικής, αλλά και σε soundtrack κινηματογραφικών επιτυχιών όπως οι ταινίες James Bond της εποχής του Σον Κόνερι, οι Pink Panther και το μιούζικαλ Oliver!.

Ο γιος του, Μπράιαν Έλορι, δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει το αναπαλαιωμένο φλάουτο –το οποίο κρατούσε με λάστιχα όταν το κληρονόμησε– να καταλήξει σε κάποιον «που μπορεί να δημιουργήσει μουσική με αυτό» και «εκτιμά την απίστευτη ιστορία του».

Η σχέση του φλάουτου με τους Beatles

Το 1967, ο παραγωγός των Beatles, Τζορτζ Μάρτιν, κάλεσε τον Έλορι να παίξει φλάουτο για το τραγούδι The Fool On The Hill, που περιλαμβάνεται στο πρότζεκτ Magical Mystery Tour και κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts.

Το ίδιο φλάουτο χρησιμοποιήθηκε αργότερα και σε αρκετές διαφημίσεις της εποχής, ενισχύοντας τη φήμη του ως όργανο με ξεχωριστή ιστορία.

Η παρακαταθήκη του Τζακ Έλορι

«Η καριέρα του Τζακ Έλορι εκτείνεται σε όλο τον μουσικό κόσμο των μέσων του 20ού αιώνα – έπαιξε σε ορχήστρες υπό τη διεύθυνση των Τοσκανίνι και Σερ Τόμας Μπίτσαμ και συμμετείχε στην ηχογράφηση μερικών από τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές της ποπ κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων των Σινάντρα και Μπινγκ Κρόσμπι», δήλωσε ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Τζέιμι Σάουθ.