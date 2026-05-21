Την απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου σχολίασε με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, χαρακτηρίζοντάς την ως αναγκαίο βήμα για την προστασία των δικαστικών λειτουργών και την απονομή της Δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωση, η Ένωση αναφέρει ότι η κατά πλειοψηφία απόφαση της Βουλής συνιστά «αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών» και υποστηρίζει ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διερεύνηση και αξιολόγηση των πράξεων που αποδίδονται στη βουλευτή.

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ότι πράξεις ποινικού χαρακτήρα, οι οποίες, όπως σημειώνει, δεν σχετίζονται ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων, θα πρέπει να καταδικάζονται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και τους δικηγορικούς συλλόγους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον θεσμό της βουλευτικής ασυλίας, με την Ένωση να υπογραμμίζει ότι, κατά την άποψή της, δεν θεσπίστηκε ως προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων, αλλά ως μέσο προστασίας των βουλευτών για πράξεις που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ανακοίνωση συνδέει επίσης το ζήτημα με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα με τη διάταξη περί ευθύνης υπουργών. Όπως επισημαίνεται, η συζήτηση για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκομμένα από το θέμα της ειδικής μεταχείρισης που απολαμβάνουν οι βουλευτές όταν ενεργούν ως πολίτες.

Καταλήγοντας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υποστηρίζει ότι η ίση μεταχείριση όλων απέναντι στον νόμο αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, αλλά και ουσιαστική απόδειξη εμπέδωσης της δημοκρατικής αρχής της ισότητας.