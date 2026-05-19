Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 19 Μαΐου 2026.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιμετωπίζει δύο δικαστικά αιτήματα άρσης ασυλίας, τα οποία εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία, παρά την έντονη αντίδρασή της. Στήριξη προς το πρόσωπό της εξέφρασαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης.

Στο πρώτο αίτημα, που αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών λειτουργών της Λάρισας για τη στάση της ως συνηγόρου στη δίκη των Τεμπών, «υπέρ» ψήφισαν 162 βουλευτές (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ). «Κατά» ψήφισαν 53 βουλευτές, ενώ 13 δήλωσαν «παρών». Συνολικά ψήφισαν 228 βουλευτές.

Το δεύτερο αίτημα αφορούσε τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, σχετικά με δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου για το εργοστάσιο Βιολάντα. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά 54 και 13 με το «παρών». Το ΠΑΣΟΚ απείχε από αυτή την ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 244 βουλευτές.

Το ΚΚΕ απείχε και από τις δύο ψηφοφορίες, ενώ η Ελληνική Λύση τάχθηκε με «παρών» και στα δύο αιτήματα.

Η ένταση στη συζήτηση ήταν έντονη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει «παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής» και «μεθοδεύσεις» από την κυβερνητική πλειοψηφία, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίησή της.