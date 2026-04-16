Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16 Απριλίου 2026) στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει από τη θέση της, εκφράζοντας έντονα τη διαφωνία της με τα λεγόμενά του. Η αντίδρασή της προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα και στιγμιαία διακοπή της ροής της συνεδρίασης.

Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος της ζήτησε να επανέλθει στην τάξη, σε εμφανώς αυστηρό τόνο.

«Ηρεμήστε, κυρία πρόεδρε, παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφήνοντας αιχμή για το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήταν παρούσα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά προσήλθε αργότερα στην Ολομέλεια.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 27:30:

Το περιστατικό αποτύπωσε το κλίμα υψηλής έντασης που επικράτησε στη συνεδρίαση, με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου να εξελίσσεται σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης.