Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να επαναφέρει τη στρατηγική του 2015, επιχειρώντας να ξαναστήσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του κόμμα στο Θησείο. Η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώνεται, με τα κυβερνητικά στελέχη να επιστρέφουν σε γνώριμες τακτικές.

Τα στελέχη της κυβέρνησης επιλέγουν να αναβιώσουν το αντιΣΥΡΙΖΑ αφήγημα, ακολουθώντας το μοντέλο που τους οδήγησε στην εξουσία το 2019. Όπως και τότε, επιχειρούν να παρουσιάσουν τον Αλέξη Τσίπρα με αντικρουόμενες εικόνες, άλλοτε ως ριζοσπάστη και άλλοτε ως μνημονιακό ηγέτη.

Παρά το γεγονός ότι τον στοχοποιούν σχεδόν καθημερινά, δεν λείπουν και οι στιγμές όπου τον αναδεικνύουν, ενισχύοντας έτσι τον εσωτερικό ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η διπλή αυτή τακτική φαίνεται να αποσκοπεί στη διατήρηση του πολιτικού πλαισίου που είχε λειτουργήσει αποτελεσματικά την περίοδο 2015-2019.

Τότε, η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία ως ενός πολιτικού με διπλή προσωπικότητα – Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ – είχε αποδώσει επικοινωνιακά. Ωστόσο, το 2026 διαμορφώνεται σε διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον, με νέες ισορροπίες και προκλήσεις για όλα τα κόμματα.

Όπως λένε συχνά και στο ποδόσφαιρο, «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Όμως, όπως και στα γήπεδα, έτσι και στην πολιτική, νέες δυνάμεις εμφανίζονται για να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία των παλαιών.

Ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φέρονται έτοιμοι να αποχωρήσουν

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς την Κεντρική Επιτροπή, ενώ οι φήμες περί ανεξαρτητοποίησης βουλευτών πληθαίνουν. Το εσωκομματικό κλίμα παραμένει τεταμένο, με αρκετά στελέχη να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φέρονται να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το κόμμα του είναι οι: Πόπη Τσαπανίδου, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξης Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Βασίλης Κόκκαλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογίος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Κώστας Μπάρκας.