Φωτιά στη Λαυρεωτική ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βρωμοποούσι, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από ρίψη φωτοβολίδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε ρέμα, σε σημείο που βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς βοήθησε στο να μην κινδυνεύσουν κατοικίες της περιοχής.