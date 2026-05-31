Φωτιά στον Ασπρόπυργο ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31 Μαΐου 2026), κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν επί τόπου, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεσή της.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο της Πυροσβεστικής.