Περισσότεροι από 1.000 τάφοι έχουν εντοπιστεί στον χώρο του πρώην Ψυχιατρικού Ασύλου της Πολιτείας του Μισισίπι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του WAPT. Η ανακάλυψη έγινε στην Πανεπιστημιούπολη του University of Mississippi Medical Center (UMMC), όπου το κοιμητήριο ήρθε στο φως το 2013.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο χώρος εκτιμάται ότι περιλαμβάνει συνολικά περίπου 7.000 ταφές. Το άσυλο λειτούργησε από το 1855 έως το 1935, και αρκετοί από τους τάφους βρέθηκαν σε κακή κατάσταση διατήρησης. «Έχουμε λίγα οστικά θραύσματα, μερικά δόντια και τα καρφιά από τα ξύλινα φέρετρα», δήλωσε η αρχαιολόγος Τζένιφερ Μακ. Όπως πρόσθεσε, «κάθε άνθρωπος είχε τη δική του ταφή, σε ξεχωριστό φέρετρο, και οι τάφοι ήταν ευθυγραμμισμένοι».

Αρχεία του νοσοκομείου από τον 19ο και τον 20ό αιώνα δείχνουν ότι οι ασθενείς των οποίων οι οικογένειες δεν ζούσαν κοντά ή δεν μπορούσαν να εντοπιστούν, θάβονταν στο κοιμητήριο. Από τους τάφους ανασύρθηκαν επίσης νομίσματα, κοσμήματα και ίχνη από επίσημα ρούχα.

Δεν έχουν διασωθεί χάρτες ή επιτύμβιες πλάκες, ωστόσο υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που χρονολογούνται από το 1912 έως το 1935. Σύμφωνα με τη Λίντα Κι του Μουσείου Ιατρικής Ιστορίας, οι ασθενείς που φιλοξενούνταν στο άσυλο μπορεί να έπασχαν από κατάθλιψη, καρδιακά προβλήματα ή να ήταν ηλικιωμένοι.

Ερευνητές του UMMC επιχειρούν να εντοπίσουν συγγενείς ώστε να επιστρέψουν τα ανθρώπινα λείψανα. Παράλληλα, συγκεντρώνουν φωτογραφίες, επιστολές και μαρτυρίες για τα πρόσωπα που έζησαν στις εγκαταστάσεις του ασύλου. Σχεδιάζεται επίσης η ανέγερση ενός μαυσωλείου για τη φύλαξη των μη αναγνωρισμένων λειψάνων και την παρουσίαση των ιστοριών όσων αναπαύονται στον χώρο του νοσοκομείου.