Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό αύριο, καθώς κάνει την εμφάνισή του το περίφημο «Μπλε Φεγγάρι». Ο Μάιος αποδεικνύεται ιδιαίτερα θεαματικός για τους φίλους της αστρονομίας, αφού μετά το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στις αρχές του μήνα, έρχεται τώρα μια ακόμη σπάνια πανσέληνος να μαγέψει τα βλέμματα.

Οι δύο ορισμοί του «Μπλε Φεγγαριού»

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της NASA, το λεγόμενο «εποχικό μπλε φεγγάρι» είναι η τρίτη πανσέληνος μέσα σε μια εποχή που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, όταν το ημερολόγιο και οι φάσεις της Σελήνης ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο.

Υπάρχει όμως και ο δεύτερος ορισμός, το «μηνιαίο μπλε φεγγάρι», που προέκυψε από παρερμηνεία του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για τη δεύτερη πανσέληνο που συμβαίνει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Αύριο, στις 31 Μαΐου 2026, θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε ένα μηνιαίο μπλε φεγγάρι. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το επόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι αναμένεται στις 21 Αυγούστου 2032, κάτι που καθιστά το αυριανό φαινόμενο ακόμη πιο ξεχωριστό.

Γιατί λέγεται «μπλε» το φεγγάρι;

Παρά το όνομά του, η Σελήνη δεν γίνεται πραγματικά μπλε. Το χρώμα της μπορεί να αποκτήσει γαλαζωπή απόχρωση μόνο υπό εξαιρετικά σπάνιες ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως όταν η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη με σωματίδια στάχτης ή καπνού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκρηξη του Κρακατόα το 1884. Το τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής στάχτης που υψώθηκε στη στρατόσφαιρα έκανε τόσο τη Σελήνη όσο και τον Ήλιο να φαίνονται μπλε για μήνες σε περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε και το 1950, όταν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Αλμπέρτα του Καναδά δημιούργησαν ένα στρώμα καπνού πλάτους περίπου 320 χιλιομέτρων. Ο ουρανός σκοτείνιασε, ενώ ο Ήλιος και η Σελήνη απέκτησαν αποχρώσεις ροζ, μπλε και μωβ, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.