Μια 30χρονη γυναίκα, που γέννησε πριν από είκοσι ημέρες, νοσηλεύεται σε απομόνωση στη Β’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026) στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό, πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση νοσηλεία της και την απομόνωσή της για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το gegonota.news, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μορφή της νόσου.

Βόλος: Σπάνιο το περιστατικό

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως σπάνιο, καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της, σε περίοδο όπου θεωρητικά το περιβάλλον της είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η φυσιολογική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη καθιστά τη γυναίκα πιο ευάλωτη σε λοιμώξεις, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην εμφάνιση της νόσου.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας – δηλαδή το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων – εξαρτάται από το αίτιο. Στην περίπτωση της βακτηριακής μορφής κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4), ενώ για την ιογενή από 2 έως 14 ημέρες.

Η αντιμετώπιση απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομειακό περιβάλλον, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα καθορίσουν τον τύπο του ιού ή του βακτηρίου που προκάλεσε τη λοίμωξη. Παράλληλα, το νεογέννητο και όλα τα μέλη της οικογένειας, όπως και όσοι ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα, θα υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις.