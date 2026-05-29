Ως επιστήμονες, είχαμε το άβολο προνόμιο να γίνουμε μάρτυρες της ανόδου της Κίνας νωρίτερα από τους περισσότερους. Πολύ πριν η περιφερειακή ή παγκόσμια κυριαρχία μιας χώρας εμφανιστεί στα μακροοικονομικά μεγέθη και στις αποτιμήσεις μετοχών, μπορεί να φανεί από τα είδη των σημάτων που παρατηρούν οι επιστήμονες: επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δημιουργία ταλέντων, επενδύσεις σε υποδομές, βιομηχανικός συντονισμός και αύξηση της χωρητικότητας σε στρατηγικούς τομείς.

Αυτό που πολλοί βλέπουν ως ξαφνικό άλμα προς τα εμπρός είναι στην πραγματικότητα το προβλέψιμο αποτέλεσμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και πολιτικής δεξιοτεχνίας, όλα καθοδηγούμενα από την κατανόηση ότι η τεχνολογική δύναμη βασίζεται στη βασική έρευνα και σε ισχυρούς θεσμούς.

Η ικανότητα της Κίνας στην έρευνα και ανάπτυξη είναι ορατή στην ερευνητική παραγωγή, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα διδακτορικά και τις κρίσιμες τεχνολογίες εδώ και χρόνια, ακόμη και όταν πολλοί επενδυτές, σχολιαστές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνέχιζαν να την απορρίπτουν.

Ενα βασικό πεδίο μάχης – όπου η επιστήμη και η τεχνολογία παρέχουν το πλεονέκτημα σε έναν πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό – είναι η ενέργεια. Ως παγκόσμια ηγέτιδα στις τεχνολογίες ηλιακής, αιολικής και μπαταριών, η Κίνα βρίσκεται σε θέση να τροφοδοτήσει την ολοένα και πιο ψηφιακή και βαριά με κέντρα δεδομένων οικονομία του μέλλοντος με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Η Κίνα αναπτύσσει επίσης σταθερά βιομηχανικές και ερευνητικές ικανότητες σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα, η ηλιακή ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η προηγμένη κατασκευή και οι υποδομές που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Κίνα χαράσσει μια στρατηγική και στη συνέχεια ενεργεί ανάλογα. Τα πενταετή σχέδιά της αποτελούν εργαλεία για την ευθυγράμμιση των χρηματοοικονομικών, των υποδομών, της εκπαίδευσης, των προμηθειών και των βιομηχανικών επενδύσεων σε μακροπρόθεσμους ορίζοντες.

Βεβαίως, η Κίνα έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, το ξένο κεφάλαιο, την εισαγόμενη τεχνογνωσία, την ενσωμάτωση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και την πρόσβαση σε υπάρχουσες επιστημονικές ανακαλύψεις. Σε συνδυασμό με τις εγχώριες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την ικανότητα επιστημονικής έρευνας, αυτά κατέστησαν δυνατή την ιστορική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά τώρα η γεωπολιτική παλίρροια μετατοπίζεται και, έχοντας κερδίσει από το μεγαλύτερο άνοιγμά της, η Κίνα επιδιώκει την τεχνολογική ανεξαρτησία, ειδικά σε στρατηγικά ευαίσθητους τομείς.

Η Κίνα ακολούθησε με επιτυχία μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να κυριαρχήσει στις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν αυτόν τον αιώνα και είναι απίθανο να μοιραστεί τα οφέλη που απέφερε η παγκοσμιοποίηση. Σε αυτή τη χρονιά του Πύρινου Αλόγου (το 2026), όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που είναι ήδη ορατό στην επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό: η Κίνα έχει περάσει από τον τροχασμό στον καλπασμό.

Ο Γιόχαν Ρόκστρομ είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Πότσνταμ για την έρευνα των κλιματικών επιπτώσεων και καθηγητής στην Επιστήμη των Γεωσυστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ. Είναι εκ των προέδρων της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Οικονομικά του Νερού. Ινγκα Στρούμκε είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας.

