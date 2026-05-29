ΣΤΟ ΠΙΚ

Ξέρουμε πώς θα πάει στην κάλπη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα; Ακόμα δενέχουμε ιδέα, παρά μόνο μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις – και αυτές, όχι εντελώς ασφαλείς. Οι δημοσκόποι που μελετούν τις τάσεις, παρότι παρατηρούν πως το νέο κόμμα έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του και εν πολλοίς αλλάζει και τη σειρά καταγραφής των υπόλοιπων δυνάμεων, δεν βιάζονται να πουν τι θα συμβεί στην πράξη. Πολλοί εξ αυτών σημειώνουν πως η αρχή ενός κόμματος με γνώριμα χαρακτηριστικά, πρόεδρο ή μπραντ, είναι και το πικ του, όπως ακριβώς συνέβη όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υστερα από λίγο τα νούμερα «διορθώθηκαν».

ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ

Ισως θα έπρεπε να το πουν και στο ΠΑΣΟΚ, που κάπως μοιάζει να έχουν αρχίσει να αγχώνονται. Κάποιοι εξ αυτών, ωστόσο, εμφανίζονται πιο χαλαροί. Και σημειώνουν πως κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν: πριν από λίγους μήνες, οι έρευνες έλεγαν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μείνει τρίτο απέναντι στην Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το κύμα ήρθε, το κύμα έφυγε και τα πράγματα επανήλθαν στην πρότερη κατάσταση. Αυτό μπορεί να ξανασυμβεί – και, όσοι εκφράζουν αυτήν την οπτική, βασίζουν την άποψή τους και στην ίδια την πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που έδειξε το 2019 και το 2023 πως «έχει ταβάνι»

ΠΑΛΙΟΙ – ΝΕΟΙ

Αν κάποιος πιστεύει, από την άλλη, πως τα πράγματα στην ΕΛΑΣ θα είναι εύκολα, δεν έχει καταλάβει τίποτα εξ όσων θα συμβούν και εντός των τάξεων του νέου κόμματος. Δεδομένη είναι η μάχη που θα υπάρξει μεταξύ του νέου αίματος και των παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να μετακομίσουν στην Αμαλίας. Ενδεικτικά: ακούγεται έντονα πως η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, που προλόγισε τον πρώην πρωθυπουργό στο Θησείο και είναι από το Μενίδι, ενδεχομένως να πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική. Αυτό εντείνει το άγχος από την πλευρά του Γιώργου Καραμέρου και ενδεχομένως κινεί τις πράξεις του – καθώς αναμένεται να είναι, πολύ σύντομα, από τους πρώτους που θα ανεξαρτητοποιηθούν.

ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΛΕΞΗ

Οσο στο Θησείο παρουσιαζόταν η ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας πετύχαινε μια νίκη σε κλειστή αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, εκεί που, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρουσίαζε το βιβλίο των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το δίκαιο της ισχύος» – σε μια παρέμβαση που προσέλκυσε γαλάζιες παρουσίες, αλλά και αυτή του Αντώνη Σαμαρά. Στο πάνελ της παρουσίασης βρισκόταν και ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Στην τοποθέτησή του, ο Καλπαδάκης μίλησε (προφανώς θετικά) για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κανείς εκ των παριστάμενων δεν αντέδρασε, κανείς δεν απάντησε.

ΑΠΟΡΙΑ

Γιατί η ΝΔ παίζει επικοινωνιακά μόνο με τη «μία και μόνη κάλπη»;