Ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο ήταν εκείνο που κλήθηκαν να επεξεργαστούν για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οι υποψήφιοι των ΓΕΛ σήμερα Παρασκευή (29/5).

Οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανακοινώθηκαν λίγο μετά τις 10 από το υπουργείο Παιδείας: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Μάλιστα ένα από τα κείμενα των σημερινών εξετάσεων ήταν από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ με την υπογραφή της Μαργαρίτας Βεργολιά το οποίο είχε δημοσιευτεί στις 23 Μαΐου υπό τον τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς».

Οι απαντήσεις στα θέματα από το φροντιστήριο Διακρότημα:

Α1.

Στο άρθρο της η Μ.Β εκθέτει τους λόγους της υπογεννητικότητας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως οι γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος εστιάζονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, στην εργασιακή ανασφάλεια, στην έλλειψη μέριμνας της Πολιτείας και στη δυσκολία συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου της γυναίκας. Επίσης, το ασταθές κοινωνικό περιβάλλον δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους νέους και κρίση στις αξίες τους. Τέλος, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώνει εξιδανικευμένα πρότυπα ζωής, γεγονός που οδηγεί στην απομόνωση διευρύνοντας το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Θέμα Β1

Β Β Α Α Α

Θέμα Β2α.

Η τρίτη παράγραφος του Κειμένου 1 αναπτύσσεται με τη μέθοδο του αιτίου – αποτελέσματος. Ως κύριο αίτιο παρουσιάζεται η χρήση των smartphones. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι οι αλλαγές στα πρότυπα αλληλεπίδρασης των νέων και η αύξηση της μοναξιάς και της δυσφορίας. (Επιπλέον αποτέλεσμα που μπορούν να αναφερθούν: εξιδανικευμένα πρότυπα, υψηλές προσδοκίες, προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων).

Η πρόθεση της συντάκτριας είναι να επισημάνει τη σοβαρότητα του προβλήματος αναδεικνύοντας με λογικό τρόπο την αρνητική επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας και κατ’ επέκταση την επίταση του φαινομένου της μοναξιάς.

Θέμα Β2β.

Γιατί: δηλώνει αιτιολόγηση, καθώς αιτιολογεί την άποψη του συντάκτη πως υπάρχουν συντηρητικοί νέοι και προοδευτικοί ηλικιωμένοι.

Λοιπόν: δηλώνει συμπέρασμα της άποψης ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά «στρατόπεδα» ( διαφορετικές γενιές) που τα χαρακτηριστικά τους δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την ηλικία τους.

Θέμα Β3 .

• Ασύνδετο σχήμα: αποτυπώνει την πληθώρα των χαρακτηριστικών της νέας γενιάς. Πυκνώνει τον λόγο, προσδίδει γοργό ρυθμό και εγείρει το συναίσθημα του αναγνώστη.

• Α΄ πληθυντικό πρόσωπο: ο πομπός εντάσσει τον εαυτό του στην ομάδα των αναγνωστών και εκφράζει με συλλογικότητα και καθολικότητα τα χαρακτηριστικά νέων και ηλικιωμένων. Έτσι το ύφος καθίσταται οικείο και άμεσο.

• Συνυποδήλωση/ Μεταφορά: Τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα των νέων. Ο λόγος γίνεται ζωντανός και παραστατικός κεντρίζοντας την προσοχή των δεκτών.

Θέμα Δ

Δ1

αύξηση μοναξιάς στην εποχή μας

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο σε σχολική εφημερίδα (απαραίτητη η χρήση τίτλου και η άντληση ιδεών από τα κείμενα)

Ζ1 Λόγοι αύξησης μοναξιάς

1§ Το κλίμα της εποχής και το δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον:

• Το καταναλωτικό πρότυπο ζωής διαμορφώνει ανταγωνιστικές σχέσεις και ενισχύει τον ατομικισμό. Η εικόνα των μέσων ενισχύει κοινωνικά, οικονομικά, ηλικιακά στερεότυπα που εμποδίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

• Οι εντατικοί ρυθμοί ζωής αποδυναμώνουν τους κοινωνικούς δεσμούς, εντείνουν την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, οδηγούν σε χαλάρωση ακόμα και τις οικογενειακές σχέσεις.

• Η αστικοποίηση διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης, εντείνει την καχυποψία μεταξύ των ανθρώπων, γεννά τον φόβο, την ανασφάλεια και την εσωστρέφεια – οι άνθρωποι ζουν μόνοι μέσα στο ανώνυμο πλήθος.

2§ Επικράτηση ψηφιακής τεχνολογίας:

• Οι ψηφιακές επαφές υποκαθιστούν τις ουσιαστικές σχέσεις.

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν έναν εικονικό κόσμο, προβάλλουν εξιδανικευμένα πρότυπα που γεννούν την σύγκριση και την ανεπάρκεια διαμορφώνοντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

• Ο ψηφιακός εθισμός απορροφά όλο τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων, οι οποίοι εγκλωβισμένοι σε ένα πλασματικό κόσμο δεν έρχονται ουσιαστικά σε επαφή με άλλους ανθρώπους.

Ζ2 Τρόποι συνεργασίας νέων και ηλικιωμένων

• Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ τους.

• Δημιουργία κοινών δράσεων στο πλαίσιο της οικογένειας: ταξίδια, εκδρομές, συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις.

• Αλληλεπίδραση των δυο γενεών με ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Οι νέοι να μάθουν από την εμπειρία των ηλικιωμένων για την παράδοση, τον πολιτισμό, τη ζωή γενικότερα – οι ηλικιωμένοι να διδαχθούν ψηφιακές δεξιότητες και να μην νιώθουν απομονωμένοι.

• Επισκέψεις και συνεργασία σχολείων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, διαγενεακές δράσεις σε σχολεία, ΚΑΠΗ και βιβλιοθήκες (λέσχες ανάγνωσης, εθελοντισμός, ανάγνωση βιβλίων σε ηλικιωμένους)

• Απόδοση ρόλων από τους νέους στους ηλικιωμένους. Οι νέοι μπορούν να ζητήσουν από τους ηλικιωμένους να αναλαμβάνουν ρόλους στο οικογενειακό περιβάλλον , όπως είναι η φύλαξη των παιδιών , η συνοδεία τους σε δραστηριότητες ώστε να νιώθουν ότι είναι ακόμα χρήσιμοι, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθηση τους

«Όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα»

Το θέμα των σχέσεων των δύο γενεών, των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τι σχέσεις αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του, μιλάει ουσιαστικά για υπαρξιακή ανασφάλεια, για τα κοινωνικά δίκτυα και το πώς παραμορφώνουν την πραγματικότητα, ζητήματα που αποτελούν βιώματα των παιδιών, σύμφωνα με την Αγγελική Λέλλου, φιλόλογο, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου η οποία μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το θέμα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, το ότι δεν είμαστε μόνοι και πρέπει να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και με τις άλλες ηλικίες και το να προσέχουμε στη χρήση των κοινωνικών δικτύων γιατί μας παρουσιάζουν μία πραγματικότητα παραμορφωμένη και εξιδανικευμένη, είναι ένα θέμα επίκαιρο και καίρια ανθρωπιστικό», σχολίασε.

Η κ. Λέλλου χαρακτήρισε «βατά» τα θέματα, καθώς όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. «Το άρθρο ήταν πολύ κατανοητό και το δοκίμιο του Παπανούτσου ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου είναι εξαιρετικό, ως προσκλητήριο προς τη χαρά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε η κ. Λέλλου, στα θέματα Α, Β και Γ οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα και ιδιαίτερα το θέμα Β κινήθηκε σε ασκήσεις με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι οι υποψήφιοι.

Για την παραγωγή λόγου, η κ. Λέλλου σημείωσε ότι το άρθρο αποτελεί «το πιο σύνηθες κειμενικό είδος» και ότι οι υποψήφιοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά, ανάλογα με τα βιώματά τους, καθώς η μοναξιά «είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα», ενώ η ερώτηση που τους τίθεται «αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να τους σεβόμαστε, να μην τους αγνοούμε».

Συνέχεια την ερχόμενη Τετάρτη

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, με τις εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Έναρξη για τα ΕΠΑΛ

Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2025, θα «μπουν» στο στίβο των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας).