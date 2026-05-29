Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Μαΐου 2026 στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. Η δράση είχε στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ο.Π.ΔΙ., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και στελέχη των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έλλειψη παιδικού καθίσματος και ΚΤΕΟ. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν επτά άδειες κυκλοφορίας και έξι άδειες ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.720 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.