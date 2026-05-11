Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 8ης Μαΐου 2026 στους οικισμούς των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ο.Π.Δ.Ι., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Συλλήψεις και παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβίαση του Οικοδομικού Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διωκόμενος για κλοπές και διατάραξη συγκοινωνιών.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Αποξηλώσεις καλωδίων 8.000 μέτρων

Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε «αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 8.000 μέτρων», τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.