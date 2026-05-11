Ένας 36χρονος Έλληνας συνελήφθη στη Ρόδο κατηγορούμενος για βιασμό 21χρονης αλλοδαπής από την Αυστρία. Σύμφωνα με την καταγγελία της 21χρονης, η οποία εργάζεται στην ίδια επιχείρηση με τον 36χρονο, το περιστατικό φέρεται να συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου, γύρω στις 04:00.

Η νεαρή γυναίκα υπέβαλε την καταγγελία το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου, καταγγέλλοντας τον συνάδελφό της για βιασμό. Το ίδιο βράδυ, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.