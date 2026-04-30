Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται 65χρονος υπήκοος Λευκορωσίας, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση διεθνούς παραγγελίας για σειρά οικονομικών αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε στη Ρωσία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς και απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στη Λευκορωσία.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 65χρονος διώκεται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή, απιστία κατ’ εξακολούθηση, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (κατά συρροή), εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και κατάχρηση εξουσίας.

Κατά πληροφορίες, ο εκζητούμενος φέρεται να τέλεσε τις συγκεκριμένες πράξεις με την ιδιότητα του εκπροσώπου εταιρειών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία, ωστόσο κατά τη διαδικασία δεν παρέστη στο ακροατήριο, καθώς ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Μετά τη σύλληψή του, ο 65χρονος οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπου θα εξεταστεί η υπόθεση της έκδοσής του.