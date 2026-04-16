Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε αποδράσει νωρίτερα από το κτίριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) στη λεωφόρο Αθηνών, προκαλώντας κινητοποίηση της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 55χρονο Μολδαβό, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:30 το πρωί ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη ΔΕΕ για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση. Κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες, κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς.

Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου και τον συνέλαβαν, βάζοντας τέλος στην ολιγόωρη απόδρασή του.