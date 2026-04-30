Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα του ορισμού του βιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει άμεσα νέα πρόταση που θα βασίζεται ξεκάθαρα στη συναίνεση.

Με ευρεία πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν έκθεση που καλεί για ενιαία νομική προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να αρθούν οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο βιασμός πρέπει να ορίζεται με βάση τη σαφή, ελεύθερη και ρητή συναίνεση, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, τονίζεται ότι η σιωπή, η έλλειψη αντίστασης ή προηγούμενες σχέσεις δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση συναίνεση. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να τίθενται ερωτήματα προς τα θύματα που θεωρούνται πλέον απαράδεκτα, όπως το αν αντιστάθηκαν ή πώς συμπεριφέρθηκαν.

Η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να καλύψει το κενό που προέκυψε το 2024, όταν δεν επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών για την ενσωμάτωση του ορισμού αυτού στην ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά της έμφυλης βίας.

Παρά τις νομικές αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί τότε από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικής βούλησης.

Η συζήτηση αποκτά νέα δυναμική, καθώς ορισμένα κράτη έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στη νομοθεσία τους, υιοθετώντας τον ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση.

Η Ευρωβουλή θεωρεί ότι μια ενιαία προσέγγιση θα ενισχύσει την προστασία των θυμάτων και θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα.

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να μετατρέψει την πολιτική πίεση σε συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, σε ένα ζήτημα που παραμένει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.