Σκηνές εγκατάλειψης και εξαθλίωσης αποκαλύφθηκαν στους Αμπελόκηπους, όταν μικτό κλιμάκιο αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σε διαμέρισμα όπου λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρχές προκάλεσαν σοκ, καθώς τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν ούτε στοιχειώδη αξιοπρέπεια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από κατεπείγουσα πληροφορία. Η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στην αναστολή λειτουργίας του παράνομου χώρου φιλοξενίας.

Η είσοδος στο διαμέρισμα δεν ήταν εύκολη, καθώς η γυναίκα που βρισκόταν εντός αρνήθηκε να ανοίξει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή κλειδαρά. Όταν οι αρχές κατάφεραν να μπουν, βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες πλήρους εγκατάλειψης: τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια, χωρίς καμία μέριμνα για την υγιεινή ή την ασφάλειά τους.

Η δυσοσμία ήταν έντονη και παρέπεμπε σε ζώα, ενώ στην κουζίνα εντοπίστηκαν ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε φαγητό ανθρώπινης κατανάλωσης και μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας. Στο ίδιο διαμέρισμα βρέθηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, τα οποία απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Η κατάσταση των ηλικιωμένων

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία για την υγεία των ηλικιωμένων. Μία γυναίκα έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε σημάδια υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς» και ο «Ευαγγελισμός». Μία ακόμη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε από τους οικείους της στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε τα απαιτούμενα στοιχεία λειτουργίας: δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε αρχείο φαρμακευτικών αγωγών ή εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Όπως προέκυψε, μία ηλικιωμένη είχε τοποθετηθεί εκεί μέσω αγγελίας, με κόστος 650 ευρώ τον μήνα, ενώ η υπεύθυνη φέρεται να δήλωνε ότι υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

Η παρέμβαση του Νίκου Χαρδαλιά

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Ζητήθηκε η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων χρειάζονταν περίθαλψη.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με στόχο την εξάλειψη παράνομων δομών που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.