Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης που άφησε το δικό του στίγμα έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10/3), σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία του, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του ALPΗΑ, θα γίνει το Σάββατο (14/3) στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο της Βούλας.

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε η διευθύντρια του γηροκομείου όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Είναι τόσο το πένθος και η στενοχώρια που ζούμε αυτές τις ημέρες… Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο… περάσαμε καλά. Αυτό έχω να πω. Τον φροντίσαμε. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό τον άνθρωπο και ας είναι αναπαυμένος. Ζήσαμε covid μαζί.

Μας έδωσε πολλά. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα μικρό πάρτι καθημερινά» και συμπλήρωσε:

«Τον πήγαιναν βολτίτσες, πηγαίναμε έξω. Του άρεσε το σουβλάκι[…]».

Σε ερώτηση για το εάν είχε άνοια και πως δεν θυμόταν πράγματα, απάντησε: «Ήταν 87 χρόνων… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν ήταν όπως ήσουν στα 20».