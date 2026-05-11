Χανταϊός και κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα του ιού έχουν φτάσει σε διψήφιο αριθμό, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Μέχρι στιγμής, τρεις θάνατοι – ένα ζευγάρι Ολλανδών, αμφότεροι 69 ετών, και μία Γερμανίδα επιβάτιδα – έχουν συνδεθεί με την έξαρση του ιού στο πλοίο.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius και επαναπατρίστηκαν στις χώρες τους βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό. Μεταξύ των υπόλοιπων περιστατικών που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνονται τρεις Βρετανοί και μία ακόμη Γερμανίδα επιβάτιδα.

Αυξανόμενη ανησυχία σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι νεότερες εξελίξεις από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των περιστατικών τουλάχιστον στα δέκα, εντείνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του ιού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Το γαλλικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι επιβάτιδα του MV Hondius βρέθηκε θετική στον ιό, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται, ενώ οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι επίσης θετικός.

Μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο ΠΟΥ είχε καταγράψει οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι είχαν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Τρεις θάνατοι και δεκάδες υπό παρακολούθηση

Οι τρεις θάνατοι που σχετίζονται με το ξέσπασμα του χανταϊού στο MV Hondius αφορούν ένα ζευγάρι Ολλανδών, ηλικίας 69 ετών, και μία Γερμανίδα επιβάτιδα. Ωστόσο, μόνο σε μία από αυτές τις περιπτώσεις έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία του ιού.

Επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ΗΠΑ και Γαλλία

Ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του πλοίου βρέθηκε θετικός στον χανταϊό μετά από εξέταση PCR, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Από τους 17 επαναπατρισθέντες Αμερικανούς, ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας άλλος είναι θετικός στον ιό των Άνδεων.

Στη Γαλλία, μία επιβάτιδα του MV Hondius βρέθηκε επίσης θετική, με τη Γαλλίδα υπουργό Υγείας Στεφανί Ριστ να δηλώνει ότι η κατάστασή της «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα». Οι υπόλοιποι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, ωστόσο παραμένουν υπό παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής, οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 επαφές.

Τα υπόλοιπα γνωστά περιστατικά

Μεταξύ των λοιπών επιβατών που νοσούν ή παρακολουθούνται περιλαμβάνονται:

Ένας Βρετανός, 69 ετών, που νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένας δεύτερος Βρετανός, ύποπτο κρούσμα, ο οποίος βρίσκεται στο Tristan da Cunha υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ένας τρίτος Βρετανός, ο 56χρονος Μάρτιν Άνστι, μεταφέρθηκε στην Ολλανδία για θεραπεία.

Ένας Ολλανδός εργαζόμενος του πλοίου και μία Γερμανίδα επιβάτιδα, που επίσης νοσηλεύονται.

Οι έρευνες για την προέλευση και τη μετάδοση του ιού συνεχίζονται, ενώ δεκάδες επιβάτες παραμένουν σε καραντίνα σε διάφορες χώρες.

Ο Έλληνας επιβάτης στο «Αττικόν»

Έλληνας επιβάτης του MV Hondius, που έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα με ειδική πτήση από την Ολλανδία, τέθηκε σε καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άνδρας δεν παρουσιάζει συμπτώματα και βρίσκεται σε προληπτική απομόνωση υπό την παρακολούθηση του ΠΓΝ «Αττικόν» και του ΕΟΔΥ.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ τη διαδικασία επέβλεπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά τη μεταφορά τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν ειδικές στολές.

Το χρονικό της επιδημίας

Το «MV Hondius» μετέφερε 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν ο ΠΟΥ ενημερώθηκε, στις 3 Μαΐου, για συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας στάσεις στην Ανταρκτική και σε περιοχές της δυτικής Αφρικής.

Η πρώτη ανίχνευση του ιού έγινε στις 2 Μαΐου στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν Βρετανός επιβάτης εισήχθη σε ΜΕΘ λίγο μετά την αποβίβασή του. Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αν και σπάνια μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέτρα καραντίνας και επαναπατρισμοί

Μετά την επιβεβαίωση της επιδημίας, το πλοίο αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο προς τα Κανάρια Νησιά, έπειτα από αίτημα του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν προς τον Καναδά, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες, ενώ το πλοίο αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Οι αρχές τονίζουν ότι ο χανταϊός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορωνοϊό και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.

«Αυτό δεν είναι COVID και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν COVID», δήλωσε στο CNN ο προσωρινός διευθυντής των CDC, Τζέι Μπατατσάρια, επισημαίνοντας ότι οι 17 Αμερικανοί επιβάτες μπορούν να επιλέξουν κατ’ οίκον απομόνωση ή παραμονή σε ειδική εγκατάσταση στη Νεμπράσκα.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας, από την πλευρά του, υποβάθμισε τον κίνδυνο για τον ευρύτερο πληθυσμό, σημειώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο.