Η Αθήνα έχει ήδη φορέσει τα καλά της και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, σε λίγες μέρες για το Final Four με το οποίο θα ολοκληρωθεί μια συναρπαστική σεζόν, με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης να αναδεικνύεται στις 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένουν και τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια (παίζουν μεθαύριο στην Ισπανία τον «τελικό» πρόκρισης) για να αρχίσει η μεγάλη γιορτή.

Και όμως η Euroleague την ώρα που κορυφώνεται η σεζόν, κοιτάει ήδη μπροστά με το μέλλον να αφήνει υποσχέσεις για ακόμα καλύτερες μέρες.

Πλέον η επέκταση της λίγκας, το μοντέλο των franchise και η εκτόξευση της χρηματιστηριακής της αξίας μέχρι το 2030 είναι προ των πυλών.

Η Βιλερμπάν (κόντρα στα αρχικά προγνωστικά) και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμες να υπογράψουν νέα 10ετή συμβόλαια, ενώ πλέον η μοναδική εκκρεμότητα (μία αλλά που κάνει για… δέκα) είναι αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι έχουν ζητήσει να υπογράψουν μεν συμβόλαιο αλλά 5+5 ετών, αντί του 10ετούς, κάτι που όμως δύσκολα θα γίνει δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή με την καταληκτική ημερομηνία να είναι μέσα στον Ιούνιο.

Από κει και πέρα, η λίγκα ενημέρωσε ήδη τις ομάδες για το πλάνο μετάβασης σε μοντέλο franchise μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο, με στόχο αυτού να αυξηθεί η εμπορική αξία των ομάδων αλλά και ίδιας της διοργάνωσης.

Η επόμενη σεζόν θα είναι ίδια με τη φετινή, αλλά από τη σεζόν 2027-28 (που είναι προγραμματισμένο να μπει στην αγορά και το ΝΒΑ Europe) όλα δείχνουν ότι η Euroleague θα απαρτίζεται από 22 ή 24 ομάδες, από τις οποίες 18 θα είναι franchise που θα πλαισιώνονται από ομάδες που θα αγωνίζονται με wild cards.

Αυτό σημαίνει πως οι 13 ομάδες που έχουν 10ετή συμβόλαια θα μετατραπούν αυτόματα σε franchise μέχρι την έναρξη της σεζόν 2027-28, χωρίς την καταβολή κάποιου έξτρα ποσού.

Πέρα από τις ομάδες που έχουν ήδη 10ετή συμβόλαια, θα ξεκινήσει μία διαδικασία συναντήσεων της λίγκας με τις υπόλοιπες ομάδες που επιθυμούν να γίνουν franchise. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να γίνει με ομάδες που βρίσκονται ήδη στη λίγκα, όπως είναι η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βαλένθια, η Παρί και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η συνολική αξία της Euroleague που σήμερα υπολογίζεται στο 1,5 δισ. ευρώ, με την έναρξη της εποχής των franchise θα διπλασιαστεί αυτομάτως στα 3 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει η προοπτική να φτάσει ακόμη και τα 5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030!