Πίσω από τις καρτ-ποσταλικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού, τα τουριστικά ρεκόρ και τη βιτρίνα των νησιών, εκεί όπου η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη συγκρούεται με το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του τόπου, καταγράφεται μια πιεστική πραγματικότητα που απειλεί να αλλοιώσει ανεπιστρεπτί τις Κυκλάδες.

Το MEGA Stories ταξίδεψε στη Μήλο, τη Σαντορίνη και την Ίο και κατέγραψε την αθέατη, συχνά γκρίζα, πλευρά του τουριστικού «θαύματος». Εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τις υποδομές τους να εξαντλούνται και παλεύουν καθημερινά να ανακόψουν τσιμεντοποίηση, θέτοντας το κρίσιμο ζήτημα της φέρουσας ικανότητας των νησιών στην κορυφή του δημόσιου διαλόγου.

Οδηγοί σε αυτό το οδοιπορικό είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και πολίτες. Ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Γεωργία Νομικού και η καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, Καρολίνα Ρικάκη, αναλύουν πώς η Σαντορίνη έφτασε στα όρια του κορεσμού, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τη σχεδιαζόμενη φαραωνική επένδυση που απειλεί το μοναδικό ανάγλυφο στην περιοχή της Βλυχάδας.

Στην Ίο, ο δήμαρχος, Γκίκας Γκίκας και μέλη της ακτιβιστικής οργάνωσης «Save Ios» μιλούν για τις σαρωτικές αλλαγές σε παρθένες ακτογραμμές από τις τουριστικές υπερεπενδύσεις «στρατηγικού χαρακτήρα» ενώ στη Μήλο, έναν προορισμό που βιώνει ραγδαία άνοδο επισκεψιμότητας, τον λόγο παίρνουν οι πολίτες που υψώνουν ανάστημα απέναντι στην αυθαιρεσία.

Ο δήμαρχος, Μανώλης Μικέλης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Μπάμπης Μπιλίνης, εξηγούν στη Δώρα Αναγνωστοπούλου τις πιέσεις που δέχεται το νησί, αλλά και το τίμημα της απουσίας κεντρικού σχεδίου. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι όπως ο Γιώργος Μάλλης, που κατήγγειλε την παράνομη επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας, και ο Μιχάλης Κυρίτσης, που εντόπισε πρώτος τα κτίσματα στην προστατευόμενη περιοχή του Σαρακήνικου, εξηγούν πώς η αγάπη για τον τόπο τους είναι στην πραγματικότητα η μόνη ασπίδα στην πολεοδομική ασυδοσία.

Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

