Το βράδυ της Κυριακής (10/05), η Μπαρτσελόνα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο El Clásico που διεξήχθη στο Καμπ Νου. Οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και συνολικά όλος ο οργανισμός των Μπλαουγκράνα πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Πέδρι, ωστόσο, επέλεξε να το γιορτάσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο Ισπανός μέσος έχει καθιερώσει μια ιδιαίτερη συνήθεια κάθε φορά που κατακτά κάποιον τίτλο. Εκτελεί πέναλτι στον πατέρα του.

Η παράδοση αυτή αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στην ποδοσφαιρική πορεία του πατέρα του, ο οποίος αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας σε τοπικές κατηγορίες της Ισπανίας. Έτσι, μετά ακόμη μία μεγάλη επιτυχία της Μπαρτσελόνα, ο Πέδρι φρόντισε να τηρήσει το… οικογενειακό τελετουργικό, χαρίζοντας μια όμορφη και ανθρώπινη στιγμή στους φίλους των «μπλαουγκράνα».