Στο Δικαστήριο του Στρασβούργου προετοιμάζεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών , η εξέλιξη της οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μία βαθιά θεσμική πληγή για το κράτος δικαίου στη χώρα μας .

Το «παράθυρο» για την προσφυγή εκ μέρους του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας άνοιξε στη διάρκεια σημερινή συνέντευξη Τύπου ο ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος εκπροσωπεί και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη προσφυγή που έχει ήδη καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την ίδια υπόθεση μετά την δικαίωσή του από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών οργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μετά την πρόσφατη απόφαση που έλαβε να προχωρήσει στην υποβολή του αιτήματος παραίτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή τη διάταξή του να μην βγει από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που ζητούσε να διερευνηθούν και νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας και νέα πρόσωπα.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων των ομιλητών είναι οι επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για μία υπόθεση που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Και όλοι έστρεψαν τα πυρά τους στην πρόσφατη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επισημαίνοντας παράλληλα τον κίνδυνο της παραγραφής που είναι και ο μεγάλος εχθρός της πλήρους διερεύνησης καθώς ήδη έχει παραγραφεί ένας μεγάλος αριθμός αδικημάτων .

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναφέρθηκε στη συνολική στάση του Διοικητικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι «όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης».

Όπως επεσήμανε, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, παρά την προηγούμενη αρχειοθέτηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, «κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης και της απόδοσης ευθυνών, όπου αναλογούν».

Αναφερόμενος στη στάση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, υπογράμμισε ότι «η απόφασή του να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο, μάς βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους», προσθέτοντας ότι αυτή «προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, σημειώνοντας ότι «ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφειλε να απέχει από τον χειρισμό της υπόθεσης».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Χριστίνα Τσαγκλή , η οποία έκανε λόγο για «απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος « ανέδειξε το εύρος της σύγκλισης εντός του οργάνου, επισημαίνοντας ότι «23 στους 25 συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ συνέκλιναν σε ένα πράγμα», και συγκεκριμένα ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια μείζονα παραβίαση του κράτους δικαίου και της θεσμικής αποστολής της ηγεσίας της εισαγγελικής αρχής». Και πρόσθεσε « Η άρνηση του εισαγγελέα να εκπληρώσει το κατά νόμος καθήκον του μια τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί κατά την άποψη μας θεσμική εκτροπή “.

Ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Νίκος Αλιβιζάτος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με το ζήτημα των υποκλοπών, αναδεικνύοντας την ευρωπαίκή διάσταση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν δύο υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος που παραμένουν εκκρεμείς ενώπιον του ΕΔΔΑ. Η πρώτη αφορά στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών και ειδικότερα στις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1639/2024 και 1641/2024, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι προσφυγές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχετικά με τον διορισμό μελών στην ΑΔΑΕ και το ΕΣΡ.

Το ΣτΕ, όπως εξήγησε, έκρινε ότι ο ΔΣΑ δεν είχε έννομο συμφέρον να ζητήσει την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον διορισμό του Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ΑΔΑΕ, καθώς και αναπληρωματικού μέλους για το υπόλοιπο θητείας τακτικού μέλους. Ο κ. Αλιβιζάτος σημείωσε ότι μετά την απόρριψη αυτή, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Στρασβούργο και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανταλλαγής υπομνημάτων.

Η δεύτερη υπόθεση, όπως είπε, αφορά ευθέως στις υποκλοπές και ειδικότερα στην άρνηση της ΕΥΠ να γνωστοποιήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη τους λόγους για τους οποίους τέθηκε υπό παρακολούθηση, την περίοδο κατά την οποία ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠαΣοΚ.

«Το ελληνικό Δημόσιο δίνει λυσσαλέα μάχη» τόνισε οκ. Αλιβιζάτος ,ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δύο πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που αποκτούν κρίσιμη σημασία για την αξιολόγησή της.

Σύμφωνα με τον κ. Αλιβιζάτο, οι δύο αυτές αποφάσεις δημιουργούν ένα σημαντικό ευρωπαϊκό υπόβαθρο ελέγχου αντίστοιχων πρακτικών και στην ελληνική υπόθεση. «Αυτές οι δύο αποφάσεις με κάνουν να πιστεύω ότι υπάρχει βάση ότι η πράξη του κ. Τζαβέλλα είναι ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να μελετηθούν «πολύ προσεκτικά».

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης έθεσε ζήτημα συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικών αλλαγών στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, «ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος θα πρέπει να πιεστούν οι πολιτικοί φορείς», προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου το ισχύον πλαίσιο, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η αναθεώρηση πρέπει να αφορά «ιδίως στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, χαρακτήρισε την παρέμβαση του ΔΣΑ ως στάση θεσμικής ευθύνης, στηρίζοντας παράλληλα τη θέση του Συλλόγου ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά «θεσμική εκτροπή».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ, ανέφερε ότι ο Σύλλογος έχει καθήκον να παρεμβαίνει, όταν ανακύπτουν ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών. . « Δεν τελειώσαμε με τη δημόσια παρέμβασή μας . Ο χρόνος τρέχει λόγω των παραγραφών και δεν έχουμε την πολυτέλεια καθυστερήσεων «, συμπλήρωσε αναφερόμενος στον μεγάλο αντίπαλο έναντι των επόμενων κινήσεων στη «σκακιέρα» της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας Καρέτσος, σημείωσε ότι στόχος της συνέντευξης Τύπου ήταν η πλήρης ενημέρωση της κοινής γνώμης για μια υπόθεση που, όπως υποστήριξε, πλήττει το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άνοιξε τον δρόμο για ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.