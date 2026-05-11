Ενδεχομένως να νομίζει ότι μίλησε και ξεπλύθηκε… Περισσότερα ερωτήματα, ωστόσο, προκύπτουν από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, παρά απαντήσεις. Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού μίλησε για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του (Real News) υποστηρίζοντας πως ανέλαβε προσωπικά το πολιτικό βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΥΠ, την κυβέρνηση και τη ΝΔ.

«Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω», τόνισε. Ενώ σε άλλο σημείο εμφανίζεται ως στρατιώτης της ΝΔ, λέγοντας ότι «θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα». Από τα λεγόμενά του προκύπτει, μάλιστα, πως θεωρεί ότι μέρος των «επιθέσεων» που δέχεται για την υπόθεση των υποκλοπών οφείλεται στο ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα και πολέμησε τη διαπλοκή.

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, ότι αποφάσισε να κάνει κι ένα νομικό σχόλιο, υποβαθμίζοντας τις αντιδράσεις για την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να ερευνηθεί παραπάνω η υπόθεση, λέγοντας πως από τη μια έχουμε διατάξεις του Αρείου Πάγου «και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς». Οι διατάξεις, βέβαια, δεν είναι αποφάσεις και ο νομικός κόσμος έχει αντίθετη άποψη από τον Δημητριάδη. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο…

Και ποια θυσία;

Ο Δημητριάδης ισχυρίζεται, ρητώς, πως «θυσιάστηκε» παραιτούμενος για να προστατέψει την ΕΥΠ, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Οτι επέλεξε να το «πάρει πάνω του» για να προστατεύσει άλλους. Προκύπτει λοιπόν μια εύλογη απορία: Γιατί τίθεται θέμα προστασίας της ΕΥΠ, της κυβέρνησης, του Μητσοτάκη και της ΝΔ για την υπόθεση των υποκλοπών με το Predator, εφόσον, όπως υποστηρίζουν, είναι ένα έγκλημα «ιδιωτών»; Και πώς συνάδει η παραδοχή του ότι ανέλαβε αυτή την ευθύνη όταν ο ίδιος, σε εξώδικα, αγωγές και καταθέσεις, έχει αρνηθεί κάθε σχέση με την υπόθεση; Πώς, γιατί και για ποιο θέμα, άρα, προστάτευσε την ΕΥΠ και την πατρίδα; Τι υπαινίσσεται και σε ποιον απευθύνεται το μήνυμά του; Διότι – θυμίζω – η αποστροφή αυτή του Δημητριάδη έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που ενέπλεξε, εμμέσως πλην σαφώς, την ΕΥΠ και την κυβέρνηση με το Predator, δηλώνοντας ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος». Οτι αυτός δεν θα θυσιαστεί, είχε πει. Πολλές θυσίες μάς προέκυψαν.

Ο θυμωμένος Ανδρουλάκης

Κατά τα λοιπά, η συνέντευξη του Δημητριάδη προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Δημητριάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πολιτεύεται «συνεχώς θυμωμένος» και με «ακραία τοξικότητα». Ο Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «ο “εθνικός ωτακουστής” κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη για τις πράξεις του». Ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «θράσος» και έμμεση ομολογία της ευθύνης του Δημητριάδη για τις παράνομες παρακολουθήσεις, η οποία αγγίζει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν ότι θα επιμείνουν στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές στη Βουλή και στην κλήση του Δημητριάδη για εξηγήσεις.

Ο επόμενος μηνυτής

Εν τω μεταξύ, είχαμε χθες και την πρώτη επιβεβαίωση μιας εκ των επόμενων μηνύσεων που θα κατατεθούν από θύματα του Predator. Αναφέρομαι στον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος (μιλώντας στο in.gr) εκτίμησε ότι υπήρχε κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator, όντας κι ο ίδιος σε παράλληλη παρακολούθηση. Ειδικότερα, ανέφερε ότι έλαβε το «μολυσμένο» SMS με το Predator τη στιγμή που βρισκόταν σε νοσοκομείο για σοβαρό ζήτημα υγείας που δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν εκτός από τον γιατρό του. Το μήνυμα έλεγε «τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου;». Γεγονός που, κατά τον Λαζόπουλο, τον αναστάτωσε καθώς δεν είχε ενημερώσει κανέναν. Και αποδίδει τη γνώση της πληροφορίας αυτής στην παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Ανάλογες καταγγελίες και «συμπτώσεις» έχουν καταθέσει, επισημαίνω, κι άλλα θύματα του Predator.

«Κόκκινη κάρτα» στα βιομετρικά

Ενα μεγάλο «όχι» εισέπραξε η κυβέρνηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εφαρμογή της «ψηφιακής κάρτας» στο Δημόσιο. Θυμίζω ότι πρόκειται για το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για ένα ενισχυμένο μέτρο ταυτοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο, αντί να χτυπάνε κάρτα, θα καταγράφονται μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών, δακτυλικών αποτυπωμάτων ή και αναγνώρισης προσώπου. Η Αρχή έστειλε το νομοσχέδιο πίσω στο υπουργείο υποστηρίζοντας ότι, με την παρούσα μορφή του, δεν είναι συμβατό με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.