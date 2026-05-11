Δημοφιλή
- 1
Λευκάδα: Το drone «μίλησε»α μυστικά που αποκάλυψε η αποσυναρμολόγησή του
- 2
«Οι Τρύπες» απάντησαν στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά» - Η ανάρτηση του κιθαρίστα
- 3
Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026–2027: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα και τι αλλάζει στις παροχές
- 4
Πώς ένας Γερμανός τουρίστας νίκησε το «ελληνικό σύστημα» της πετσέταςον γύρο του διαδικτύου κάνει η ιστορ
- 5
Γυναικοκτονία στη Βραζιλία: Γαμπρός σκότωσε τη νύφη με τη δεύτερη προσπάθεια στο γαμήλιο γλέντι
- 6
Ολλανδικό σχέδιο-σοκ: Γιγαντιαίο φράγμα 100 χιλιομέτρων ανάμεσα σε Αλάσκα και Ρωσία για να σωθεί το παγκόσμιο
- 7
Ηράκλειο: Σοκάρει η εικόνα από το σημείο που βρέθηκε η 28χρονη μητέρα να αιμορραγεί – Τι λέει αυτόπτης μάρτυρα
- 8
Αμφίπολη: Στο φως για πρώτη φορά το σύνολο των 497 μέτρων του περιβόλου του Τύμβου Καστά - Δείτε φωτογραφίεςΑ
- 9
Νέα ερωτήματα για την υγεία του Πούτιν: «Καταβεβλημένος και γερασμένος στην παρέλαση» της 9ης Μαΐου
- 10
Απεργία Τετάρτη 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν, τι αλλάζει σε Δημόσιο, σχολεία και ΜΜΜ - Παραλύει η Ελλάδα
Football Τalk: Πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ, η «καυτή» μάχη της δεύτερης θέσης
Το Football Talk επιστρέφει για σήμερα Δευτέρα (11/05) στις 14:00 το μεσημέρι για την ανάλυση της αγωνιστικής δράσης. Συντονιστείτε στο YouTube των Νέων. Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος θα βρίσκονται στο στούνιο για την παρουσίαση. Θα αναλυθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, όσο και για τη μάχη […]
Μπαρτσελόνα: Ο Πέδρι γιόρτασε το πρωτάθλημα εκτελώντας πέναλτι στον πατέρα του
Το βράδυ της Κυριακής (10/05), η Μπαρτσελόνα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο El Clásico που διεξήχθη στο Καμπ Νου. Οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και συνολικά όλος ο οργανισμός των Μπλαουγκράνα πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου. Ο Πέδρι, ωστόσο, επέλεξε να το γιορτάσει με τον […]
Ξένοι elite ρέφερι στα μεγάλα ντέρμπι των playoffs της Super League
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, να διεξάγονται την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30. Στο ματς, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης», ορίστηκε ο elite Σλοβένος διαιτητής Ράντε Ομπρένοβιτς. Μαζί του θα είναι οι βοηθοί Ντάβιντ Γκάμπροβετς και Γκρέγκα Κόρντεζ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται […]
«Σειρήνες» από τη Γαλατασαράι για Καρέτσα – Έτοιμη πρόταση 35 εκατ. ευρώ
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της ηλικίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο και την Τουρκία, ομάδες όπως η Μπάγερν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον […]
Άρης: Μία διαρκής υπενθύμιση των λαθών του…
Τρίτη συνεχόμενη νίκη, με γκολ και καλό ποδόσφαιρο… «Ε και τί έγινε;» θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος φίλος του Άρη… Και δεν θα έχει άδικο… Ολος ο κιτρινόμαυρος οργανισμός περιμένει απλά να τελειώσει η χρονιά. Οχι μόνο τώρα… Από τον περασμένο Ιανουάριο υφίσταται αυτή η κατάσταση και όσο κυλούσαν οι μήνες γινόταν όλο και πιο επώδυνο, […]