Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε στο 2026 όπως ακριβώς έκλεισε το 2025: σκοράροντας κατά ριπάς. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρώτο παιχνίδι της Μπενφίκα για τη νέα χρονιά, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Εστορίλ και επιβεβαιώνοντας πως διανύει την πιο ώριμη και παραγωγική περίοδο της καριέρας του.

Αν για πολλούς ισχύει το «new year, new me», στην περίπτωση του Παυλίδη ταιριάζει απόλυτα το «new year, same me». Μετά τα 43 γκολ που σημείωσε μέσα στο 2025, ο 27χρονος φορ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και φρόντισε να στείλει από νωρίς μήνυμα και για το 2026.

Στο 34ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ψύχραιμη εκτέλεση πέναλτι, όμως το highlight ήρθε λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 45+1’, ξέφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ένα εκπληκτικό “σκάψιμο” κρέμασε τον Ρόμπλες, υπογράφοντας το 2-0. Στο 80′ με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 3-1

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Παυλίδης έφτασε τα 23 γκολ τη φετινή σεζόν σε 30 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα, συνεχίζοντας να οδηγεί τους «αετούς της Λισαβόνας» με συνέπεια και ποιότητα.