Η Μπενφίκα έκανε γνώστο το buy out του Έλληνα επιθετικού στα 100 εκ. όπως μετέδωσαν στη Πορτογαλία.

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλιδή έχει ακουστεί κατά καιρούς σε ομαδες σε Αγγλία,Γερμανία και Ιταλίας. Με αφορμή φυσικά την παρουσία του Έλληνα φορ στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα άφου μετράει επτά γκολ και μία ασίστ ως τώρα.

Ο 26χρονος επιθετικός δεσμεύεται από τους «Αετούς» με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029. Αυτό έχει φέρει τον Ζοσέ Μουρινίο να ενημερώσει πως οποιαδηποτε προσφορά θα απορριφθει,

καθώς τον θεωρεί απαραίτητο όπος αναφέρει η εφημερίδα «Glorioso 1904» που ασχολείται μόνο με θέματα της Μπενφίκα και πηγές του club

Έτσι, όπως χαρακτηριστικά τόνισε το σχετικό δημοσίευμα ως θέση των ανθρώπων της Μπενφίκα,

Ο μόνος τρόπος να πουληθεί ο Παυλίδης είναι να καταβάλει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος το buy out του που είναι ύψους 100.000.000 ευρώ!