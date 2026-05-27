Αν στο ξεκίνημα της σεζόν έλεγε κάποιος πως το ζευγάρι που θα παλέψει απόψε (22:00) στη Λειψία για την κούπα του Conference League θα είναι αυτό της Κρίσταλ Πάλας με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, δύσκολα θα τον πίστευαν.

Οχι λόγω της παρουσίας των Αγγλων, αλλά κυρίως λόγω της Ράγιο που κανένας δεν φανταζόταν πως θα μπορούσε να φτάσει τόσο μακριά στη διοργάνωση κι ας είναι ομάδα που προέρχεται από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτόν τον τελικό έχει να κάνει πάντως με το στάτους των δύο συλλόγων που σε καμία περίπτωση δεν είναι μαθημένες να διεκδικούν τρόπαια, παρότι η Πάλας κατέκτησε πέρσι το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ.

Απόψε λοιπόν θα δούμε να παρατάσσονται δύο ομάδες που βρίσκονται μόνιμα στη σκιά των μεγάλων της πόλης τους. Η Αρσεναλ, η Τσέλσι, η Τότεναμ από τη μία στο Λονδίνο, η Ρεάλ και η Ατλέτικο από την άλλη στη Μαδρίτη, κλέβουν όλη τη δόξα.

Να όμως που τώρα, έχουν κι αυτές τη δική τους ευκαιρία να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μία ευκαιρία που μπορεί να μην τους παρουσιαστεί ποτέ ξανά.

Παράλληλα, η νικήτρια θα εξασφαλίσει και το εισιτήριο για το Europa League μιας και μέσω του πρωταθλήματος αμφότερες δεν τα κατάφεραν. Η Πάλας είχε χάσει το… τρένο από νωρίς, ενώ η Ράγιο το πάλεψε μέχρι τέλους και έχασε στον πόντο τη μάχη από τη Χετάφε.

Ο τελικός θα είναι δεδομένα το τελευταίο παιχνίδι του Ολιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της Πάλας αφού από τον Ιανουάριο ο αυστριακός τεχνικός είχε ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Οι πωλήσεις παικτών όπως ο Γκεχί (Μάντσεστερ Σίτι) και ο Εζε (Αρσεναλ) προκάλεσαν τριγμούς στις σχέσεις του Γκλάσνερ με τη διοίκηση της ομάδας και ουσιαστικά τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

Μάλιστα ο κόσμος έφτασε στο σημείο να ζητήσει την αποπομπή του από την ομάδα νωρίτερα όταν μέσα στη σεζόν οι Αετοί είχαν ένα διάστημα με μία νίκη σε 15 ματς. Τι κι αν λίγους μήνες πριν τους είχε φέρει δύο τίτλους; Εκείνη η κρίση ξεπεράστηκε κυρίως χάρη στην πορεία και την προοπτική της ομάδας στο Conference League.

Ο Γκλάσνερ έμεινε και τώρα έχει τη δυνατότητα να πει «αντίο» με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το πάρει δεν το πάρει, όμως, είναι με διαφορά ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του κλαμπ και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Η Πάλας είναι η κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης με 25 γκολ ενώ διαθέτει και τον πρώτο σκόρερ, Ισμαΐλα Σαρ, με εννέα γκολ. «Θα ήθελα να είμαι καθοριστικός στον τελικό και να σκοράρω άλλα δύο ή τρία γκολ», τόνισε από πλευράς του ο σενεγαλέζος φορ που θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Απέναντί της η Πάλας θα βρει βέβαια τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, τη Ράγιο των 22 γκολ.

Και εδώ, ενδέχεται να έχουμε last dance για τον Ινίγκο Πέρεθ. Ο νεαρός τεχνικός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Βαγιέκας και το όνομά του παίζει για αρκετές ομάδες.

Ο ίδιος είναι απόλυτα προσηλωμένος στον τελικό και πώς αλλιώς; Οταν έχει μία τόσο μεγάλη ευκαιρία μπροστά του! «Ολοι οι παίκτες επικεντρώνονται στο να κάνουν πράγματα που καταδεικνύουν την ουσία της ομάδας, του ποδοσφαίρου μας.

Μία προσωποποίηση της γενναιότητας μας με την μπάλα, η οποία νομίζω ότι είναι αυτή που στήριξε όλα τα άλλα σπουδαία πράγματα που έχει πετύχει η ομάδα», είπε ο Πέρεθ που δεν έκρυψε την ανυπομονησία όλων στο κλαμπ.

Ο κόσμος της Βαγιεκάνο ζει και αναπνέει για αυτό το ματς καιρό τώρα. Λίγους μήνες πριν έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τώρα όμως η Ράγιο είναι στον τελικό και θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για την κούπα του Conference League.

Κάτι που ξεκαθάρισε και ο αρχηγός Ισι Παλαθόν που ονειρεύεται να σηκώνει την κούπα στον ουρανό της Λειψίας απόψε το βράδυ. Οποια ομάδα κι αν τα καταφέρει πάντως, το σίγουρο είναι πως θα πρόκειται για μία υπέροχη ιστορία από αυτές που μας κάνουν να λατρεύουμε το ποδόσφαιρο.