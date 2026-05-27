«Υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην Αριστερά αλλά και ένας κοινός τόπος: να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση.

»Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, το “είπαμε, το κάναμε” και θα κάνουμε περισσότερα. Η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, οι πολίτες θέλουν προοπτική» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου κόμματός του στο Θησείο.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ανέφερε: «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ. Αυτό που άκουσα χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά το ότι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας».

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός είπε: «τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη».

Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.