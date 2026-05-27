Ως ένα «καλά φυλαγμένο μυστικό», το οποίο δεν γνώριζε μέχρι την τελευταία στιγμή, περιέγραψε το όνομα «ΕΛ.Α.Σ» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, που ήταν εκ των παρουσιαστών στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.

«Είναι δύσκολη η θέση μου, γιατί εγώ απλά το μόνο που είχα να κάνω ήταν να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που όλοι περιμένουμε. Το σημαντικό είναι ο Αλέξης, δεν είναι αυτό που θα σας πω εγώ και σας ευχαριστώ που ζητάτε να σας πω τη γνώμη μου, αλλά όπως καταλαβαίνετε η γνώμη μου είναι σίγουρα πανηγυρική. Γιατί είnαι από τους πολίτες, από τους ενεργούς πολίτες. Όλοι περιμένουμε την αλλαγή πολιτικής, όχι την πολιτική αλλαγή» σημείωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης, λίγη ώρα μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Ερωτηθείς αν θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και αν γνώριζε το όνομα ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ο κ. Χειλάκης είπε:

«Εγώ την έχω υπογράψει τη διακήρυξη, ναι. Όχι, δεν το ήξερα (σ.σ. το όνομα), σήμερα το έμαθα. Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει, έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας. Αυτό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν».