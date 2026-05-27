Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο “The School Of Hard Knocks” και αναφέρθηκε στη σημασία της οικονομικής διαχείρισης, στέλνοντας μήνυμα στους νεότερους σχετικά με την αξία των σωστών επενδύσεων και της εξασφάλισης του μέλλοντος.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ εξήγησε πως βασικός του στόχος είναι να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί τα χρόνια που αγωνίζεται ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να αυξήσει την περιουσία του και να δημιουργήσει σταθερές βάσεις για το μέλλον του και της οικογένειάς του.

Παράλληλα, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αποκάλυψε πότε συνειδητοποίησε ότι έγινε εκατομμυριούχος, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του μετά την είσοδό του στο ΝΒΑ.

Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε ακόμη και σε μία ιδιαίτερη συζήτηση που είχε με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ, αποκαλύπτοντας συμβουλές και σκέψεις που κράτησε από τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ και συνεχίζουν να τον επηρεάζουν μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Greek Freak

Σε ποια ηλικία έγινε εκατομμυριούχος: “Στα 20”.

Για το πως έγινε εκατομμυριούχος: “Είμαι παίκτης στο NBA”.

Για το πόσα εκατομμύρια έβγαλε σε έναν χρόνο: “Έβγαλα 120 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία χρονιά”

Για το αν είχε μείνει ποτέ του χωρίς λεφτά:“Ναι όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο , ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν”.

Η συμβουλή του στη νέα γενιά: “Το 60% των αθλητών έξι χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους, πτωχεύουν. Επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα.

Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις”

Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.

Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω είμαι ένας σκληρός καρ@@@ς”.

Η συζήτηση με τον Κόμπι Μπράιαντ: “Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “Γιάννη σε προκαλώ να γίνεις MVP”. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα.

Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα και όταν το μυαλό σου τα ακούσει κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου”