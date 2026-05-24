Στις εξέδρες του Telekom Center Athens έδωσε το «παρών» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσελκύοντας τα βλέμματα στον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο σούπερ σταρ του NBA εκμεταλλεύτηκε το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει από κοντά την κορύφωση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Μαράια, καθώς και η οικογένειά του, με τους αδελφούς του Κώστα, Θανάση και Άλεξ να συμπληρώνουν την εντυπωσιακή παρουσία στα επίσημα του γηπέδου.
Κατά την είσοδο της οικογένειας Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, η ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τη διοργάνωση να καταγράφει εντυπωσιακά πλάνα από τη στιγμή.
- Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του χτυπώτας τον στο κεφάλι με σκαμπό
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αντίδραση των ΗΠΑ για την αποφυλάκιση του – «Είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»
- Ντόναλντ Τραμπ: «Αν κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία»