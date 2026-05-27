Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγώντας σε δεκάδες συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Αθήνα. Το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Από Κρήτη έως Θεσσαλονίκη – Μπίζνα εκατομμυρίων με «μαϊμού» χωράφια

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Οι δράστες, μέσω ψευδών δηλώσεων, λάμβαναν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ προχωρούσαν και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 26ης Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Αττικής. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 17 ενεργά μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα 6 αρχηγικά μέλη, ενώ έγιναν έρευνες σε 8 κατοικίες και 2 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις και 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις που απορρίφθηκαν. Η πολύμηνη έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, και αποκάλυψε οργανωμένη δράση από το 2019 με δομημένη ιεραρχία και γεωγραφική διασπορά.

Η οργάνωση αξιοποιούσε εξειδικευμένη γνώση στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και εκμεταλλευόταν κενά στους ελέγχους, καταχωρώντας ψευδώς επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια. Πολλά από αυτά εμφανίζονταν ως μισθωμένα χωρίς να υπάρχει πραγματική μίσθωση, ενώ οι φερόμενοι εκμισθωτές συχνά δεν κατείχαν τα δηλούμενα ακίνητα.

Ενδεικτικά, στις αιτήσεις αναφέρονταν πάνω από 1.500 φυσικά πρόσωπα ως εκμισθωτές, με τα αγροτεμάχια να βρίσκονται σε περιοχές μακριά από τους αιτούντες ή τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, εντοπίστηκαν προσχηματικές μεταβολές στα Ε9 με προσωρινές καταχωρίσεις αγροτεμαχίων που αργότερα διαγράφονταν.

Πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις

Κατά την υποβολή αιτήσεων το 2025, η οργάνωση άλλαξε μεθοδολογία, δηλώνοντας εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες από συγγενικά πρόσωπα μελών της. Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια, επισύναπταν πλαστά ή άσχετα έγγραφα, όπως λευκές σελίδες, αποσπάσματα του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ανυπόγραφα ή φωτοτυπημένα μισθωτήρια, ακόμη και συμφωνητικά που φέρονται να είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του εκμισθωτή.

Τα αρχηγικά μέλη, ηλικίας από 33 έως 51 ετών, είχαν τον κεντρικό συντονισμό της δράσης, στρατολογούσαν νέα μέλη και διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς όπου κατέληγαν οι παράνομες ενισχύσεις. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν λογαριασμούς και πραγματοποιούσαν αναλήψεις, ενώ οι αιτούντες λάμβαναν μέρος των χρημάτων ως αμοιβή.

Οικονομική έρευνα και κατασχέσεις

Η εκτεταμένη οικονομική έρευνα αποκάλυψε πλήθος τραπεζικών κινήσεων και λογαριασμών. Οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν αρχικά σε λογαριασμούς αιτούντων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε αρχηγικά μέλη, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών είτε με μετρητά. Από το 2022, η οργάνωση καταχωρούσε απευθείας λογαριασμούς των ηγετικών μελών για να περιορίσει τα ίχνη των συναλλαγών.

Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις όπου λογαριασμοί δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούντες, με 27 από τους 32 να ανήκουν στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα. Τα ποσά «σπάζονταν» σε μικρότερες πληρωμές και διακινούνταν κυρίως μέσω αναλήψεων μετρητών, ώστε να αποφεύγεται η ιχνηλάτηση.

Η ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες, 12 αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, σφραγίδες επιχειρήσεων και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα εμπλεκομένων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 8 οικίες και 2 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

302.825 ευρώ,

18 χρυσές λίρες,

12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλο, 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), αγροτικό μηχάνημα, τραπεζικές κάρτες

13 κινητά τηλέφωνα

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

τάμπλετ,

ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,

σφραγίδες επιχειρήσεων,

πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων, καθώς και

πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.