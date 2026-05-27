Η Άνδρος συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει στους επισκέπτες.

Στο εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά», η Άνδρος αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος ελληνικός νησιωτικός προορισμός «για τον αυθεντικό του χαρακτήρα». Το διεθνές μέσο υπογραμμίζει τη φυσική ομορφιά και τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού, σε αντίθεση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Άνδρος απέχει μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα και διαθέτει «μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς». Το νησί προβάλλεται ως μια αυθεντική εναλλακτική επιλογή για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι «καταπράσινη» και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, χάρη στη φύση της, στις εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές και στις παραλίες που «βρίσκονται στο επίκεντρο» τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η αυθεντική ταυτότητα και η ναυτική παράδοση

Το άρθρο των Times αναδεικνύει την αρχοντική φυσιογνωμία του νησιού και τη βαθιά ναυτική του παράδοση. Παράλληλα, παρουσιάζει την Άνδρο ως ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια αυθεντική πλευρά της Ελλάδας, μακριά από τον υπερτουρισμό και τις μαζικές ροές επισκεπτών.

Διεθνής προβολή και τουριστική στρατηγική

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από ένα κορυφαίο διεθνές μέσο ενημέρωσης με μεγάλη επιρροή στο βρετανικό και ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό. Η έμφαση που δίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, στη φυσική αυθεντικότητα και στην πολιτιστική του ταυτότητα συνδέεται με τη στρατηγική του Δήμου Άνδρου για την προώθηση ενός ποιοτικού μοντέλου τουρισμού.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στοχευμένη εκδήλωση προβολής της Άνδρου σε επαγγελματίες του τουρισμού. Η δράση οργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, σε συνεργασία με τον tour operator Olympic Holidays και με τη στήριξη του Δήμου Άνδρου. Στόχος ήταν η παρουσίαση του νησιού σε Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες και η ενημέρωση της αγοράς για τη διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια του Δήμου για την οργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών από διεθνή μέσα ενημέρωσης στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.

«Η Άνδρος δεν αποτελεί έναν προορισμό μαζικού τουρισμού, αλλά έναν τόπο αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και ποιότητας ζωής. Η νέα διάκριση ενισχύει την ευθύνη μας να συνεχίσουμε με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής, επενδύοντας σε στοχευμένες ενέργειες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και θα ενισχύσουν τη θέση της Άνδρου διεθνώς», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.